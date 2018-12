"Mortal Engines": Sobreviure al futur

La saga d'El Senyor dels Anells va donar crèdit a Peter Jackson per fer que li donés la gana durant molts anys. El cineasta dedica part del seu temps a impulsar projectes dirigits per altres, i Mortal Engines és un d'aquests casos. Escrita i produïda per Jackson, és un intent de nova franquícia que juga amb elements de les distòpies juvenils i de la sèrie Mad Max.

Basada en la novel·la de Philip Reeve, Mortal Engines se situa en un futur molt llunyà en què un cataclisme ha acabat amb la humanitat i els supervivents habiten enormes ciutats en moviment. Aquestes monstruositats tecnològiques es dediquen a rodar pels pobles i a absorbir els seus recursos. L'única esperança de la gent de bé és un jove dels baixos fons de Londres i una guerrera buscada pels dirigents de les ciutats. Malgrat que la seva relació al principi no és precisament cordial, aprenen a lluitar colze a colze contra els tirans.

La trama no deixa de ser una variant de centenars de pel·lícules similars, i per això Mortal Engines refia gran part de la seva solvència al disseny de producció: la configuració d'aquestes grans ciutats en moviment que arrasen amb tot el que es troben ha estat l'eix d'una campanya promocional que també ha posat molt èmfasi en la participació de Jackson i molt poc en la figura del director, Christian Rivers. Pel que fa al repartiment, un dels aspectes més interessants de la funció, està encapçalat per Hera Hilmar, Hugo Weaving, Robert Sheehan, Jihae, Ronan Raftery, Leila George, Patrick Malahide, Stephen Lang, Joel Tobeck, Frankie Adams i Colin Salmon. La banda sonora ve firmada per Junkie XL, que va donar tota una demostració de com posar música a l'apocalipsi a Mad Max: Furia en la carretera.