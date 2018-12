Dotze propostes per passar un gran diumenge fora de casa a les comarques de Girona

Arriba la catorzena edició del Pessebre Vivent de Sant Roc a Olot

Entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit, a les Fonts de Sant Roc, catorzena edició del Pessebre Vivent de Sant Roc, on pastorets, àngels, cosidores i fins i tot el dimoni acompanyen el naixement del nen Jesús en el seu particular muntatge. Es tracta d'un pessebre compost de 28 escenes entre les quals s'aprecien escenes costumistes i bíbliques.

Espectacle per al públic familiar «La nena dels pardals» al Teatre de Bescanó

A les 12 del migdia al Teatre de Bescanó, espectacle teatral per al públic familiar «La nena dels pardals». Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir les directrius del seu cor. Amb La Tresca i la Verdesca. Preu: 9 € (ant.) / 12 € (taq.)

Mercat d'intercanvi infantil a l'Estartit

A la plaça de l'Església de l'Estartit se celebra aquest diumenge la Primera Fira infantil d'intercanvi i/o venda de contes i joguines. De les 11 del matí a 2/4 de 2 del migdia, a la Plaça de l'Església, se celebrarà un Tió solidari.

Sánchez Piñol presenta el seu últim llibre a l'Escala

A 2/4 d'1 del migdia, a la sala d'actes de l'ajuntament, debat i presentació del llibre «Fungus», d'Albert Sánchez Piñol. En el debat, centrat en el poder, hi intervindran David Fernàndez i Sánchez Piñol i Gemma Garcia en serà la moderadora.

Fira de Nadal i de la joguina de segona mà a Girona

A partir de les 10 del matí, a la Plaça Ciutat de Figueres, 7a Fira de Nadal i de la joguina de segona mà. En el marc de la fira tindrà lloc l'espectacle d'animació infantil «Na-Na-Na Nadal», a càrrec de Pep Puigdemont. També hi haurà una simultània d'escacs, a càrrec de Gerunda i xocolata desfeta a càrrec de l'lAssociacció de Veïns del barri.

Fira de Santa Llúcia a Sant Feliu de Pallerols

- Durant tot el dia, al centre històric del poble, Fira-mercat d'artesania, exposició de bestiar i maquinària i activitats lúdiques i culturals.

- A les 9 del matí, XXIV Pedalada popular.

- A les 10 del matí, a l'aparcament del Soler, trobada i exposició de vehicles antics.

- De les 10 del matí a la 1 del migdia, al Molí de la Conqueta, jornada de portes obertes.

- A les 11 del matí, a la plaça El Firal, cercavila pel poble amb els Timbalers Tamboketes Hostalets d'en Bas. A benefici de la Marató.

- A 2/4 de 12 del migdia, a la plaça El Firal, inauguració de la fira.

- A partir de 2/4 d'1 del migdia, XXII Tast Gastronòmic de plats i productes de la Vall d'Hostoles.

- A les 5 de la tarda, a la sala de Ca les Hermanes, III Cagada del Tió popular i música per tothom.

- A les 6 de la tarda, a la mateixa sala, espectacle de màgia amb Mag Oper.

- A les 7 de la tarda, a la Plaça Ca les Hermanes, botifarrada popular a benefici de la Marató.

Fira de Nadal a Sant Gregori

- A les 10 del matí, a la plaça de l'ajuntament, obertura de les parades i a la Sala Ter, obertura de l'exposició de pessebres.

- A les 11 del matí, a la sala Mediterrània, tallers infantils de decoració nadalenca.

- A les 12 del migdia, a la sala Mediterrània, espectacle infantil «Venim de l'Orient» amb la Cia. Anna Roca.

- A 2/4 de 5 de la tarda, a la sala Mediterrània, contes de Nadal i taller de fanalets amb la Cia. La Salt d'Olot.

- A les 6 de la tarda, a l'escenari, cantada de nadales amb la Coral de Sant Gregori i berenar amb xocolata calenta.

Mostra i concurs de pessebres a Banyoles

El Monestir de Sant Esteve de Banyoles acull l'exposició de pessebres de Banyoles i comarca i del 54è Concurs de pessebres de Banyoles. Es tracta d'una de les mostres més destacades de Catalunya, per la que cada any passen entre 12.000 i 15.000 persones. Inclou sis pessebres monumentals així com altres mostres paral·les com ara pessebres escolars, postals de Nadal i patchwork de l'Àrea de Benestar Social, o l'exposició de fotografies Piolet de Plata del Centre Excursionista.

Els Pastorets tornen a Sant Narcís

Un any més, arriben a Sant Narcís els tradicionals Pastorets. Diumenge a les 11 del matí al centre cívic, es podrà veure l'obra, que és una adaptació del text de Josep M. Folch i Torres feta per la companyia FaCom9Teatre i l'Associació de Veïns del barri de Sant Narcís i portada a escena per la mateixa companyia. Com sempre, amb molta ironia i grans dosis d'humor. Les entrades estaran a la venda a la consergeria del Centre Cívic.

Pessebre de Can Roseta a Sant Gregori

Envoltat pel paratge natural que ofereix el bosc de Cartellà, es troba l'emblemàtic pessebre en miniatura a l'aire lliure de Can Roseta. S'hi poden contemplar una cinquantena de monuments de Catalunya, 22 escenificacions d'antics oficis i nou escenes centrals d'un pessebre tradicional. Està obert fins al 17 de febrer, de les 11 del matí a la 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda, dies festius inclosos.

Tarda de Quines a les comarques gironines

Aquests municipis celebren avui aquest popular i tradicional joc: Boadella-Les Escaules (18 h), Borrassà (17 h), Cabanes (19:30 h), Colera (17 h), Esclanyà (17 h quina infantil, i 18 h per adults), Figueres-Escola la Salle (17 h), L'Escala (18 h), Llers (19 h), Palau-savardera (18:30 h), Palafrugell (18 h), Peralada (20 h), Portbou (18:30 h), Roses (18:30 h), Sant Miquel de Fluvià (19 h), Viladamat (18 h), i Vilafant (17:30 h)

Jam session al Sunset Jazz Club de Girona

Nova jam session dedicada exclusivament al jazz, a partir de les 20:30 h. Com cada tercer diumenge de mes col·laboraran músics catalans i francesos, coordinats pel pianista Sébastien Falzon, professor del Conservatori de Perpinyà. Una oportunitat per conèixer nous valors de les dues bandes de la frontera.