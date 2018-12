"Spider-man: un nuevo universo": Dimensions en perill

En paral·lel a la seva rivalitat cinematogràfica, Marvel i DC porten des de fa anys una altra guerra: la de l'animació. Si bé els primers guanyen clarament la de la imatge real, els segons porten avantatge en el tema animat, perquè han apostat per un imaginari expandit que no para de guanyar adeptes, sobretot en el que es refereix a les seves excel·lents adaptacions dels còmics de Batman.

L'únic que DC no ha aconseguit és transcendir el format domèstic, ja que són obres que funcionen molt bé al mercat d'alta definició però mai han tingut la temptació de saltar a la pantalla gran. Conscients d'això, i també que han tret poc profit dels seus personatges més populars, Marvel estrena un film d'animació que fa molta pinta d'establir un abans i un després en el gènere. Es tracta de Spider-Man: Un nuevo universo, una aventura que vol portar l'home aranya a fronteres expressives fins ara inèdites.

A Spider-Man: Un nuevo universo, el protagonista descobreix que hi ha dimensions paral·leles a la nostra, i que a cadascuna d'elles hi té un doble que també lluita per fer el bé. El problema és que el portal que permet viatjar entre cadascun d'aquests mons també amenaça amb destruir-los, i els diferents Spider-man hauran d'aprendre a formar equip per impedir-ho.

Escrita i produïda pels grans Chris Miller i Phil Lord, responsables de La Lego pel·lícula i de Infiltrados en clase i la seva seqüela, el film de Marvel vol iniciar una nova manera d'entendre l'animació sobre superherois: de fet, la trama de Spider-Man: Un nuevo universo és gairebé una síntesi de l'evolució dels còmics sobre el protagonista, que ja fa temps que ha abandonat la història canònica encarnada en Peter Parker.

L'esplèndid repartiment de veus de la versió original inclou Nicolas Cage, Hailee Steinfeld, Jake Johnson, Liev Schreiber, Mahershala Ali, Lily Tomlin, Shameik Moore, John Mulaney i Brian Tyree Henry. La banda sonora ve firmada per Daniel Pemberton, molt sol·licitat gràcies als seus treballs per a Ridley Scott i Guy Ritchie.