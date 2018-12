L´assassí de les olors

Ja fa dotze anys que Tom Tykwer va estrenar El perfum, una adaptació excessivament acadèmica de la novel·la de Patrick Süskind però que a casa nostra va tenir ressò perquè es va rodar en escenaris de Barcelona i Girona. Ara Netflix estrena una sèrie basada en el mateix llibre, també de producció alemanya i amb un seguit de variacions que busquen modernitzar els seus plantejaments.

Els canvis més significatius són dos de prou cabdals. El primer és que, en lloc de respectar la cronologia històrica imaginada per Süskind, Parfum ambienta l'acció als nostres dies, en una decisió creativa que resulta desconcertant al principi però que al capdavall no fa altra cosa que subratllar la vigència dels enunciats de la novel·la. L'altra variació, aquesta molt més radical i discutible, és que el punt de vista narratiu ja no depèn de l'assassí obsessionat amb les olors, sinó dels agents de policia que investiguen els seus crims. Aquest canvi de perspectiva fa que la sèrie s'acabi assemblant més del compte als thrillers amb psicòpata dels anys 90, i molt en particular a tots aquells que van derivar de l'èxit de Seven. Es nota que els seus responsables tenen el model de les sèries policíaques nòrdiques, però la truculència dels assassinats i la insistència en els detalls més tèrbols de les seves atmosferes deixen un regust una mica convencional. Això sí, és probable que aquesta idea sigui la que acabi per convertir-la en un èxit a nivell internacional.

Parfum comença, doncs, amb la troballa d'un cadàver. Per les seves característiques, els investigadors conclouen que l'assassí és molt metòdic, i el que realment l'interessa és capturar les olors de les seves víctimes. Les pistes porten els protagonistes a resseguir els anys d'escola del sospitós, en què ja apuntava una obsessió per les fragàncies, que l'ha convertit en el monstre que és ara. La trama alterna els crims, la posterior investigació i l'agitada vida personal dels detectius protagonistes, que aviat s'impregnen de la morbositat de l'assassí fins al punt de veure compromeses les seves investigacions. Rodada amb una impecable factura tècnica, Parfum destaca per la bona feina del seu repartiment, encapçalat per Friederike Becht (vista a pel·lícules com The Reader o La conspiración del silencio), Natalia Belitski, August Diehl, Ken Duken i Christian Friedel. La sèrie està formada per sis episodis de 45 minuts.