"Aquaman": Superheroi aquàtic

La DC continua patint una estranya dualitat a les seves adaptacions cinematogràfiques. Mentre que els universos expandits no li funcionen, i arriba a semblar que improvisen algunes decisions creatives, els films individuals dels seus personatges més populars continuen caient en bones mans i, quan es presenten oficialment, acaben fent molt millor pinta de la que tothom s'esperava. Wonder Woman en va ser un exemple: feia patir que no s'adscrigués a l'estil obscur i excessivament pompós d'algunes obres prèvies, però en canvi va resultar una esplèndida pel·lícula que, a més, aconseguia canviar el paradigma narratiu del gènere, fins al punt que ja és tota una icona de l'apoderament femení.

Una cosa semblant està passant amb Aquaman. Si bé som uns quants que pensem que Jason Momoa no era l'opció més idònia per al personatge (s'entén el que volen fer fitxant-lo a ell, però és que aquest noi no és precisament Laurence Olivier) i que el superheroi no tenia un paper especialment lluït a La Liga de la Justícia, el seu film propi està essent rebut com una molt bona adaptació del còmic que subverteix alguns tics estètics de les pel·lícules de DC.

La seva estrena, no ho oblidem, també ha de servir per clarificar gran part de l'univers de l'editorial per als propers anys, i sembla que la gran recepta és la mateixa que ha permès a Marvel arribar a tot tipus de públic: la conjugació entre acció i humor.

Aquaman repassa la vida d'Arthur Curry des que és petit, quan assumeix que té uns poders sobrenaturals que l'ajuden a comunicar-se amb la fauna marina i controlar l'aigua, fins que descobreix que en realitat és l'hereu al tro de la llegendària Atlantis.

Ajudat de la seva inseparable Mera, el protagonista haurà de plantar cara a la infinitat d'amenaces que es produeixen contra la ciutat submergida, però sobretot haurà enfrontar-se al seu enemic més acèrrim: Manta Negra. Que Aquaman pinti tan bé té, en el fons, nom i cognoms: James Wan.

El mestre del cinema de terror actual afronta així la seva segona superproducció de Hollywood després de la magnífica Furious 7, i segurament hi tornarà a demostrar el seu insòlit domini de l'acció. Un dels plats forts de la pel·lícula és sens dubte el seu magnífic repartiment, que inclou Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Temuera Morrison i Randall Park.