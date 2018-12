Connexió mortal

Ja fa quatre anys que es va estrenar Eliminado, un notable film de terror en què sis estudiants rebien simultàniament un missatge d'un company de classe mort exactament un any enrere. L'originalitat de la proposta no residia, lògicament, en les seves premisses, sinó en el fet que el gruix de la pel·lícula es basava en allò que els protagonistes veien a les pantalles dels seus respectius ordinadors, com xats, trucades o vídeos. Era un film de baix pressupost que va tenir un més que acceptable ressò internacional, i va obrir camí per a d'altres experiments similars com la molt reivindicable Searching. Ara s'estrena la seqüela oficial de Eliminado, subtitulada Dark Web, i en què el director debutant Stephen Susco busca repetir la jugada comercial servint-se d'un estil visual idèntic. El millor que es pot dir d'aquesta segona part, que perd gràcia respecte a la seva predecessora però igualment sap captar l'atenció de l'espectador, és que sap anar al gra sense grans pretensions. Són 90 minuts de film de gènere autoconscient que porta implícita una molt interessant reflexió sobre la nostra dependència tecnològica.

Eliminado: Dark Web comença quan un adolescent es troba un portàtil i, davant l'evidència que sembla no tenir amo, decideix quedar-se'l. Aviat rep un missatge del seu antic propietari. Però no un de normal: és una estranya amenaça en què l'únic que queda clar és que vol recuperar el seu ordinador. La cosa va pujant de to, fins al punt de posar en perill la integritat de les amistats del protagonista. A mesura que van indagant en la identitat del propietari, més sospiten que són víctimes d'un fenomen sobrenatural que està disposat a qualsevol cosa per amargar-los la vida. Pressupostada en només un milió de dòlars, la pel·lícula compta en el seu planter d'intèrprets amb Colin Woodell (que actualment té en emissió la sèrie basada en la saga The Purge), Andrew Lees, Stephanie Nogueras, Connor Del Rio i Savira Windyani.