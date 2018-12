Estimats Reis Mags...

Aquesta setmana aprofitem l'avinentesa –contagiats com estem d'esperit nadalenc– per, sense preàmbuls, recomanar-vos quatre títols que no poden faltar a les vostres cartes per a ses Majestats els Reis Mags d'Orient.

Us fem cinc cèntims dels qui han estat alguns dels imprescindibles del 2018. Teniu un bolígraf a mà? Bé, doncs preneu-ne nota. Som-hi!

L'editorial Joventut s'ha convertit, dia rere dia, en una de les editorials infantils de referència i de més rellevància en el nostre país. Centrant-nos únicament en l'àlbum il·lustrat, cal destacar una de les seves darreres publicacions: Edison, dos ratolins a la recerca d'un tresor, escrit i il·lustrat per Torben Kuhlmann, amb traducció de Susana Tornero. La nova –i celebrada– proposta de Kuhlmann torna a enlluernar-ho tot i ens presenta un ratolí intrèpid i aventurer, en Pau. Motivat per una antiga història familiar, en Pau busca l'ajuda d'un professor de la Universitat dels Ratolins per a inventar un aparell capaç de submergir-se en les profunditats de l'oceà Atlàntic.

Kuhlmann manté el seu estil curós, ple, detallista i ho combina amb un grapat de fets històrics, gran sensibilitat i gust estètic. Al final del llibre hi trobareu una breu biografia de Thomas Edison, juntament amb altres referències que ajudaran a engrescar i despertar la curiositat del petit lector.

Les darreres aventures de l'Ernest i la Celestina, tornen de la mà de l'editorial Kalandraka, una altra d'aquelles que no falla mai. Gabrielle Vincent signa el text i les il·lustracions de l'obra i és, en aquestes, on recau el pes i la bellesa de la narració. El Nadal a casa de l'Ernest i la Celestina esdevindrà, segur, un dels nous clàssics de la literatura infantil. Ideal per a llegir en aquestes dates. Una història entranyable que fomenta el treball en equip, la creativitat, la imaginació i la importància de les petites coses, de les més senzilles. Podeu entretenir-vos buscant-ne els detalls, prendre-us el temps per observar atentament cada una de les escenes, dels personatges, dels objectes que hi apareixen, no es mereixen menys. Una gran amistat explicada amb molt poques paraules. Aneu a trobar-lo.

La Casita Roja és una petita editorial independent que neix, el 2016, amb voluntat de fomentar la lectura entre els més petits –prelectors i primers lectors–, recolzar la indústria local i allunyar-se del marcat to paternalista que, sovint, trobem en la literatura infantil. Un dels títols –recomanat a partir de 3 anys– més intel·ligents que ens hem llegit aquest any ha estat Mai no estan contents!, de Mathieu Pierloot i Baptisme Amsallem. Es tracta d'un llibre absolutament festiu, amb una narrativa visual enèrgica i juganera amb la qual s'identificaran ràpidament petits i grans i que, de ben segur, us traurà més d'un somriure. Una història esbojarrada que subtilment ens parla del poder de la imaginació i que genera, als qui són pares, una mica d'autocrítica i sobretot, de reflexió.

Símbol Editors ha publicat un dels àlbums il·lustrats més emocionants i espectaculars d'aquest 2018. Mare, d'Hélène Delforge i Quentin Gréban, és un plaer absolut, un elogi, un poema, una combinació perfecta entre la bellesa dels textos i les il·lustracions. Un recull d'històries de mares d'arreu, mares més joves, mares més grans, d'abans i d'ara, que comparteixen –en gran format, una per pàgina– pensaments, notes, i un immens amor per als seus fills. No considerem, però, que es tracti d'un títol infantil, l'encabiríem dins d'allò que entenem com a llibres transversals, a partir d'uns nou anys i en endavant, tot i que creiem que el més probable és que siguin els adults qui més el gaudeixin.

Un llibre que, més que un llibre, és un regal. Un regal per a totes les mares del món. Prepareu mocadors. Mare, us emocionarà.

Un pèl a la sopa

Un pèl no és el més estrany que pot aparèixer en una sopa. Una mosca no és el més estrany que pot aparèixer en una sopa. Saps què és el que seria realment estrany que aparegués en una sopa? Hauràs de llegir-ho! Un deliciés i surrealista divertiment, no podreu parar de riure!

El segrest de la bibliotecària

Un dia, una colla de bandits segresta la senyoreta Ernestina Laburnum. No és rica, ni té parents famosos, ni tan sols té casa... Però els bandits l'han triat perquè és la bibliotecària del poble, i estan convençuts que l'Ajuntament estarà disposat a pagar un enorme rescat per recuperar-la, perquè sense ella la biblioteca no pot rutllar de cap de les maneres. És un pla molt ben pensat, oi? Però les coses es compliquen per culpa dels llibres!