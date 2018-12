Home blanc solter busca

Durant els anys 90, es van posar molt de moda els thrillers sobre psicòpates que actuaven en el nostre context més íntim i domèstic. Eren éssers aparentment normals que, a mesura que entraven a la vida de les protagonistes, es convertien en un veritable malson. «La mano que mece la cuna» i «Mujer blanca soltera busca» en van ser alguns dels principals exponents. Ara Netflix estrena una sèrie que juga amb el mateix patró argumental i l'adapta a l'era de les xarxes socials.

Basada en una novel·la d'èxit de Caroline Kepnes, You adopta el punt de vista de Joe, llibreter jove i guapo que té un petit problema de gestió de l'ira: funciona bé a la vida en societat, fins i tot sembla una persona empàtica i encantadora, però en la intimitat és un individu obsessiu i desequilibrat que observa la vida des de les xarxes socials. Un bon dia, coneix Guinevere, una noia igualment jove i guapa, i es proposa ser la seva parella. Ho fa, justament, a través d'internet, creant la projecció d'ell mateix que creu que conquerirà la noia. Efectivament se'n surt, perquè Guinevere es convenç que Joe és l'home dels seus somnis. Però a mesura que es van veient, a mesura que es van coneixent, el noi fa aflorar la seva veritable personalitat i comença a aïllar la noia de tot el seu entorn. Al principi, Joe es limita a intimidar-lo, però quan algú li comença a fer especial nosa, pren mesures molt més dràstiques.

You està creada per Sera Gamble i Greg Berlanti, aquest últim artífex del gruix de sèries de superherois de la cadena CW, i juga obertament a reproduir totes i cadascuna de les convencions del thriller amb psicòpata: comença com una comèdia romàntica més o menys canònica, va enterbolint les atmosferes de manera tan radical com efectiva, i s'acaba transformant en un «slasher» en tota regla en què espectadors i espectadores clamen perquè Guinevere faci justícia d'una vegada. Potser no inventa la sopa d'all però queda clar que la sèrie es pot convertir en un èxit, com ho demostra que Netflix en va encarregar dues temporades directament. Un dels aspectes clau de You és la seva parella protagonista: ell, Penn Badgley, trenca aquí amb la seva imatge de gendre perfecte conreada a pel·lícules com Rumores y mentiras, mentre que ella, Elizabeth Lail, havia destacat en papers secundaris a les sèries Érase una vez, The Good Fight i Dead of summer.