De l'Índia a Catalunya, anada i tornada

L'Editorial Navona reedita, passats quinze anys de la seva primera publicació, el best-seller de l'escriptora Asha Miró, «La Filla del Ganges», la història d'una nena índia adoptada per una família catalana que, ja adulta, torna a la seva terra a la recerca de les seves arrels.

matías crowder

El viatge que Asha Miró va realitzar el 1974 de l'Índia a Barcelona serà el punt d'inflexió. Com si es tractés de la crida del destí, és el trajecte que canviarà per sempre la seva vida. Asha Miró tenia llavors només sis anys, nascuda a Nasik, a l'oest de l'Índia, havia estat abandonada pel seu pare en néixer en un orfenat de Bombai, i era adoptada per una família catalana. En el futur es convertiria, en explicar la seva història, en exemple de centenars de milers de nens adoptats i famílies que els acullen.

Però el viatge que emprendria aquell dia tindria una clara data de retorn, el que necessita per conèixer i rastrejar les seves arrels, vint anys més tard. Quan per fi té el passatge a la mà, sent que s'ha estat preparant tota la vida per això. Comparteix destinació amb una germana, arribada a Barcelona tan sols uns mesos abans que ella, amb la qual no té els mateixos pares biològics, sinó aquella família d'adopció. El país al qual viatja serà un mirall d'ella mateixa, una recerca de la seva família, de saber perquè ella, entre tants milers, va tenir la sort que va tenir davant d'un silenci aclaparador.

Escriure La filla del Ganges va ser per Asha Miró una forma d'acceptació, «una teràpia». La va ajudar a acceptar els seus orígens i a entendre algunes coses que quedaven pendents d'explicació. «Els rancors que podia tenir cap al meu pare es van dissoldre quan vaig entendre que el seu havia estat un acte d'amor, no d'abandonament. Ell va renunciar a mi per oferir-me un futur, una vida millor, conscient que en la situació en què ens trobàvem, el meu futur hagués estat molt incert», explica l'escriptora.

«Quan creixes com a fill adoptat, especialment si has arribat a la nova família amb certa edat, carregues amb tu una motxilla de records i vivències que, encara que quedin apartades, mai acabes d'oblidar. Creixes feliç, en un entorn que t'estima i et protegeix, i el passat sembla quedar oblidat. Però només és una aparença, en algun lloc de la teva ment resten emmagatzemades aquestes imatges del passat que, tard o d'hora, afloren», explica Asha Miró. «Vaig sentir la necessitat de saber-ho. Volia entendre qui era jo realment. I no vaig arribar a entendre-ho fins que vaig tornar a l'Índia i vaig buidar tot el que tenia dins en el llibre».

Ser adoptat el 1974 era molt diferent de com ho és ara. A Barcelona, segons descriu l'escriptora, no hi havia gent d'altres races i l'adopció era «una cosa lletja, una cosa a amagar, un tabú».

Els seus pares mai ho van viure així, per als quals l'adopció era «un acte d'amor» del qual rebien tant com donaven, per a ells era ser pares.

Tornar a l'Índia no va ser fàcil. Per a l'escriptora va ser un xoc. «Creia que estava preparada, però no era així en absolut. No podia creure que hagués viscut sis anys de la meva vida en aquell país, amb tanta pobresa, amb tantes desigualtats, amb tanta violència cap a la dona». Allà a l'Índia, rastrejant les seves arrels, Miró trobaria una germana biològica, la trobada marcaria el seu següent llibre, Les dues cares de la lluna (2004).

Amb tota una vida a Catalunya, Asha Miró, considerada una icona de la interculturalitat, diu desconèixer quin és el conflicte cultural entre catalans i la resta d'Espanya.

«El problema que hi ha actualment és polític i crec que els polítics haurien de reflexionar sobre si estan fent tot el que poden per buscar una via d'entesa o estan fent tot el contrari. Que aquí ballem sardanes i a Aragó la jota, no és un problema, és una diferència cultural que l'únic que fa és enriquir-nos a tots».