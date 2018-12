Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Concert pels més menuts amb el Pot Petit



En el marc dels actes nadalencs de Cassà de la Selva, el dissabte 29 tindrà lloc un concert de la companyia d'espectacles i concerts familiars «El Pot Petit». El pavelló polivalent municipal acollirà, a les dotze del migdia, aquest concert familiar, i les entrades es vendran a un preu de 6€ les anticipades, 10€ a taquilla i 1€ pels adults. Amb aquest preu hi anirà inclosa una entrada al Parc Infantil de Nadal a partir de les 10 del matí. Entre els membres d'aquesta companyia, vinguts directament d'un pot, però no d'un pot qualsevol, sinó d'un pot molt petit... hi trobem a en Pau i a la Jana, dos personatges molt divertits que a través de la seva història conduiran els assistents a l'espectacle a través d'un viatge sorprenent on descobriran un conte i un munt de cançons i danses que faran ballar a petits i grans.



Una nit de «Queen» · Girona

Auditori Municipal · Dissabte 29

Gairebé dues hores de música de Queen amb Play The Game. Un repertori de grans èxits recordant de la manera més fidel com sonava la banda a la meitat dels 80 durant la gira de «A Kind Of Magic», l'última que va poder fer Freddie Mercury i que va representar el moment de més popularitat de Queen.



Circ de Nadal sobre gel · Girona

Pavelló Municipal · Diumenge 30

En el seu últim espectacle d'aquesta 5a edició, el Gran Circ de Nadal Sobre Gel suma tres elements fascinants: l'encís del Nadal, el Circ de qualitat i la màgia del patinatge sobre gel, perquè tant grans com petits puguin riure, gaudir i admirar als principals talents de l'acrobàcia al damunt d'una pista de gel gegant.



Els pastorets de Banyoles · Banyoles

Teatre Municipal · Dissabte 29 i diumenge 30

Els Pastorets de Banyoles són un referent del qual ja n'han pogut gaudir més de 25.000 espectadors en aquests últims 22 anys. Aquests pastorets són el resultat d'un projecte de formació d'actors sortits dels últims cursos de l'aula de Teatre, que conviuen dalt de l'escenari amb actors de llarga trajectòria.



Els pastorets d'Olot · Olot

Orfeó popular olotí · Dissabte 29 i diumenge 30

Els Pastorets d'Olot és una adaptació de l'obra original d'Ignasi Rubió i Antoni Molins escrita el 1880. Una sarsuela amb diverses parts cantades, interpretada en castellà. L'obra narra una història coneguda per a tots: els pastors s'assabenten del naixement del nen Jesús i decideixen anar-lo a veure.



XI concert d'any nou · Blanes

Teatre de la Costa Brava Sud · Diumenge 30

Onzena edició del Concert d'Any Nou, a càrrec de La VBella Banda, que interpretarà música basada en el swing amb petites incursions en el jazz, i també peces adaptades d'aquest tipus de formacions (Beatles, Abba, Boleros, Havaneres, Música Catalana) orientades a concerts més d'escoltar que no pas de ballar.



Els cistells de la caputxeta · Olot

Teatre Principal · Diumenge 30 H

Música tradicional, poemes, cançons, estris i joguines, Samfaina de Colors fan una passejada pel calendari a través del llibre de poemes de Miquel Martí i Pol «Per molts anys!», en què el poeta dedica una poesia a cada mes de l'any. Cantaran cançons tradicionals catalanes assenyalades per a cadascuna de les principals festes de l'any.



Concert cor ArsNovaLloret · Lloret de Mar

Teatre de Lloret de Mar · Dissabte 29

Emmarcat en la programació de les Festes de Nadal de Lloret de Mar, el concert de Nadal a càrrec del Cor ArsNovaLloret, compta amb unes veus de llarg bagatge, una orquestra simfònica i i el lideratge del director Joan Casas, convidant als assistents a fer un viatge ple d'emocions i de sentiments pel món de la música.



«El conillet blanc» · Lloret de Mar

Teatre Municipal · Diumenge 30

L'espectacle està basat en una rondalla portuguesa i la seva versió més coneguda és el conte de Xose Ballesteros i Oscar Villán, guardonat amb el premi nacional d'il·lustració i molt utilitzat en col·legis i guarderies per la seva senzillesa i nivell pedagògic. S'expliquen les aventures d'un petit conill per tornar a recuperar casa seva. Públic recomanat: entre 2 i 8 anys.