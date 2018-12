Retorn als 80

Malgrat que la seva cinquena entrega va funcionar molt per sota del què s'esperava, la saga Transformers dista molt de desaparèixer de l'agenda cinematogràfica. La conseqüència més immediata és el primer spin-off de la franquícia, centrat en un dels seus personatges més populars i que busca recuperar les essències del cinema d'entreteniment dels anys 90.

Bumblebee comptarà amb Michael Bay i Steven Spielberg en la producció, però la veritable notícia és el nom del seu director: Travis Knight, autor de la magnífica pel·lícula animada Kubo y las dos cuerdas mágicas. Ara només falta veure si el cineasta pot imposar els seus criteris estilístics en una saga que no s'ha fet popular precisament per les seves subtileses. El film situa la seva acció a la Califòrnia del 1987, quan el robot arriba a la Terra enviat per Optimus Prime amb l'objectiu de trobar els humans que ja han pres contacte amb la seva espècie. El primer que farà serà adoptar la forma d'un Volkswagen Escarabat i aviat coneixerà Charlie Watson, una adolescent molt rebel que veu en el seu nou cotxe una oportunitat per a fer la seva vida. Però quan els dolents de la història descobreixen que Bumblebee és al nostre planeta, Charlie es veurà involucrada en una guerra que amenaça el futur de la humanitat.

A banda de les seves sorprenents semblances argumentals amb el «remake» de Herbie que va protagonitzar Lindsay Lohan fa uns quants anys, és d'esperar que Bumblebee aconsegueixi trencar amb les seves predecessores i assoleixi un estil propi menys estrident. El seu curiós repartiment està encapçalat per Hailee Steinfeld, John Cena, John Ortiz, Kenneth Choi i Pamela Adlon, magnífica guionista, directora i actriu que actualment té en emissió la imperdible Better Things.