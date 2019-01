Molt fracàs i pocs èxits tecnològics

L'any que acaba de finalitzar serà recordat –en l'àmbit tecnològic– per haver estat el dels grans forats de seguretat i fiabilitat en el món digital. Més d'un dirà que no és d'estranyar, tenint en compte que cada vegada tenim més dispositius tecnològics al nostre voltant, per la qual cosa hi ha més possibilitats d'atacs. Però la veritat és que els grans escàndols han arribat a través de plataformes que no són precisament noves, i molt especialment a través de la xarxa social Facebook.

Al març de 2018, un extreballador de Cambridge Analytica revelava que s'havien utilitzat pràctiques irregulars per influir en eleccions a través de missatges i campanyes en Facebook. L'escàndol, publicat per The New York Times, The Observer i The Guardian en un primer moment, va ser el primer de molts que van afectar l'any passat la major xarxa social del planeta.

El 2018 també va ser l'any dels «ofesos» a les xarxes socials, més actius que mai, i que han donat motiu al magnífic anunci de Campofrío. Però afortunadament també hi ha hagut coses bones a les xarxes, com els moviments de protesta a Twitter amb etiquetes com #Explica-ho, #Time'sUp o #Noesno, tots en contra de la violència i l'assetjament masclista.

Les notícies falses –fake news– han estat més protagonistes que mai, a causa de la seva massiva expansió a través de xarxes socials i aplicacions de missatgeria. Des de bulos que han tingut com a objectiu eleccions en diferents països fins a notícies falses que només busquen desinformar, el 2018 ha estat el pitjor any en aquest sentit. De fet, dues persones han mort com a conseqüència de dos bulos propagats a través de WhatsApp, una a l'Índia i una altra a Mèxic. A la població mexicana d'Acatlán, dos homes van ser cremats vius per culpa d'una història falsa per Internet. Afortunadament, hi ha plataformes com @MalditoBulo o @SaludSinBulos que lluiten al nostre país contra aquest problema tan greu.

Però també hi ha hagut coses bones durant l'any tecnològic que acaba de finalitzar. Els altaveus intel·ligents s'han convertit en el producte de moda, els telèfons intel·ligents de companyies com Huawei, LG o Apple ja estan coquetejant amb una intel·ligència artificial que ens farà la vida més fàcil, i empreses emergents de tot el món estan apostant i innovant cada vegada més i millor per lluitar contra el canvi climàtic i preservar els ecosistemes del planeta.

També ha estat un bon any referent a videojocs ja que, malgrat que la quantitat ha estat menor, la qualitat ha estat més gran.

I el 2019? D'això parlarem en set dies...