L´equip de Robin

Ja fa uns mesos que es va anunciar a bombo i plateret l'estrena de Titans , sèrie en imatge real sobre l'equip de superherois dirigits per un Robin disposat a defugir l'ombra de Batman. Finalment és Netflix qui l'estrena al nostre país el dia 11, i convé dir que, en contra del que semblava, no és la típica sèrie del gènere, especialment perquè encerta a no donar res per sobreentès.

Aquests personatges de la DC són més coneguts com a Teen Titans i es reuneixen després que Robin, disposat a revalidar-se com a heroi més enllà de la seva col·laboració amb Bruce Wayne, pren consciència d'una amenaça que no pot afrontar tot sol. Però lluny de limitar-se a explicar la gènesi del grup d'una forma convencional (tot i que al pilot sí que hi ha la típica introducció de personatges, almenys aquesta no es cruspeix les necessitats dramàtiques de la trama), la sèrie aposta per provar de donar una mica la volta a l'embolcall narratiu del gènere. Per començar, té l'encert de convertir en eix narratiu un misteri que uneix tots els superherois i que aconsegueix mantenir l'interès fins al final; si bé els personatges són efectivament joves i hi ha algun que altre tòpic sobre la seva franja d'edat, Titanes és més adulta del que s'esperava, i és força més violenta que les sèries de la CW, per exemple; i els seus responsables tampoc no forcen la màquina i limiten l'acció a onze episodis, quan habitualment les sèries de superherois (incloses les de Marvel i Netflix) tendeixen a allargar-se en excés. Potser abusa del clixé en la posada en escena (les seqüències de baralles estan ben fetes, però quan en portes quatre o cinc deixen de sorprendre) i no tots els personatges estan explicats amb la mateixa gràcia (Robin i Starfire són els que en surten més ben parats), però no hi ha dubte que Titans és una proposta diferent en un gènere que comença a anar urgit de noves fórmules. En aquest sentit, també agradarà als fans de l'imaginari de Batman, perquè introdueix alguns secundaris, com Jason Todd, que són fonamentals per entendre'l. Tot això no és estrany si es té en compte que un dels creadors de la sèrie és ni més ni menys que Geoff Johns, l'home que actualment pren la majoria de decisions creatives de DC. El repartiment de la sèrie està encapçalat per Brenton Thwaites, Teagan Croft, Anna Diop, Ryan Potter, Alan Ritchson, Minka Kelly, Lindsey Gort, Seamus Dever i Bruno Bichir.