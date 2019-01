Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Ambaixada i cavalcada dels Reis Mags



Tornen a Banyoles, i també a gairebé totes les localitats gironines, Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient. A la capital del Pla de l'Estany, l'esdeveniment començarà a les 10 del matí al Claustre del Monestir de Sant Esteve amb l'ambaixada, on el Patge Reial recollirà les cartes dels nens i nenes. A la tarda, els assistents podran gaudir d'una xocolata calenta mentre contemplen l'arribada de tota la comitiva reial: músics i cossos de ball, banderes, dracs i màscares. El recorregut de la cavalcada començarà a l'estany (sortida de rem i Travessia) i finalitzarà davant l'Ajuntament. Altres cavalcades importants de la demarcació són la de Girona a les 18 h, la de Santa Coloma de Farners a les 18 h, la de Figueres a les 19 h o la de Ripoll, també a les 19 h.



Música amb «Els Atrapasomnis» · Girona

Plaça de l'Assumpció · Divendres 4

«Els Atrapasomnis» són una companyia d'espectacles infantils i familiars que ja tenen una trajectòria arreu de Catalunya. Aquest divendres cantaran i ballaran alguns dels seus èxits i també cançons populars molt conegudes. Paral·lelament al concert, es podrà entregar la carta als Patges.



Espectacle al carrer amb «Rats!» · Celrà

Sortida del Pavelló d'Esports · Divendres 4

Aquest és un espectacle itinerant organitzat per la companyia Campi Qui Pugui, basat en el conte tradicional «El Flautista d'Hamelin». Una versió gegant i gamberra de la història, en la que les rates en fan de les seves amb tot allò que troben, seguint els passos del flautista que les guia pels pobles i ciutats.



Taller: «Fem un fanalet» · Girona

Centre cívic Onyar · Divendres 4

Al taller «Fem un fanalet per anar a esperar els Reis» els assistents comptaran amb materials de tota mena per poder fabricar els seus propis fanalets de maneres molt diverses, a gust de cadascú. Un taller participatiu on els familiars podran col·laborar en la fabricació d'aquesta manualitat dels més menuts.



Campament reial d'Olot · Olot

Plaça Clarà · Divendres 4

La 20a edició del campament manté un format pràcticament idèntic al de l'any passat, tret d'alguns canvis en el sistema de cues perquè s'hi pugui accedir amb més fluïdesa. Els menors de 3 anys no necessiten tiquet per entrar al recinte, on hi haurà els personatges de sempre explicant històries i els carters reials recollint les cartes dels nens/es.



Taller: «Naturscopis» · Girona

CaixaFòrum · Divendres 4 i dissabte 5

Emmarcat en l'exposició «Explora Calidoscopis», aquest taller permet als assistents descobrir per a què serveix un calidoscopi i crear-ne un de propi, de butxaca. D'aquesta manera descobriran la ciència que converteix el calidoscopi en un instrument atractiu i fascinant. Recomanat a partir de 5 anys, amb acompanyant.



Concert d'Agustí Burriel · Girona

Sunset Jazz Club · Dissabte 5

El concert de swing i ballada de Lindy Hop amb música en directe d'Agustí Burriel és un espectacle que s'emmarca en el Girona Christmas Swing que organitza l'Associació Cultural Jazz de Girona cada any per Nadal. Burriel és una de les veus més reconegudes i sol·licitades entre les formacions de swing i blues que circulen pel país.



Pista de gel de Girona

Fira de Girona · Diumenge 6

La de Girona és una de les pistes cobertes més gran de Catalunya, amb 800 m?2;. L'activitat compta també amb un tobogan de 2,5 m d'alçada, 27 m de llargada i 3 carrils per baixar-hi amb trineu. El preu per patinar és de 8 €/h, mentre que 4 baixades en trineu pel tobogan tenen un cost de 3 €. Aquest diumenge tancarà les seves portes a les 21 h del vespre.



Exposició de pintura · Ripoll

Sala Abat Senjust · Diumenge 6

L'exposició de pintures dels alumnes de l'Escola Municipal d'Art de Ripoll es va inaugurar el passat 14 de desembre. Les obres s'han pogut visitar al llarg de les festes de Nadal a la Sala Abat Senjust de la localitat i, aquest diumenge 6 de gener, de les 12 h a les 14 h i de les 18 h a les 20 h, serà l'últim dia que es podran veure.