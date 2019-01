Les novel·les de Nick Hornby tracten nombrosos temes, però també en tenen molts de comuns que acabin fent que les seves adaptacions cinematogràfiques tinguin moltes similituds. La majoria són retrats generacionals, sempre sobre segones oportunitats o sobre aquelles decisions que marquen un abans i un després, i amb la música i la seva influència emocional com a eix de la funció. Juliet. desnuda no n'és una excepció: partint d'una premissa molt pròpia de la comèdia generacional (et quedaries amb la vida que tens si se't presentés la possibilitat de reprendre'n una que semblava inviable?), i també refiant el contrapunt dramàtic a les lleres d'unes cançons que resumeixen el conflicte dramàtic, llibre i pel·lícula es dediquen sistemàticament a posicionar l'espectador davant de preguntes amb les quals es molt fàcil identificar-se. Si bé el film no té la profunditat del llibre, funciona a un nivell notable gràcies al seu alè tragicòmic i al seu magnífic repartiment.

Dirigida per Jesse Peretz, que ha treballat a sèries de HBO com Girls o Divorce, Juliet, desnuda presenta una parella, Juliet i Duncan, que afronten un moment de la seva relació en què tot sembla haver-se tornat irreversible. Les coses fan un tomb quan Duncan descobreix que Juliet havia mantingut una relació mal tancada amb Tucker Crowe, el seu músic preferit. Quan Crowe apareix sobtadament a les seves vides, Duncan es debat entre l'admiració que sent pel músic i la constatació que Juliet potser es planteja reprendre la seva relació exactament on l'havien deixat. Entre la comèdia d'embolics i el retrat sentimental, el film aconsegueix que el relat digui unes quantes veritats mentre assistim a un veritable recital interpretatiu de Rose Byrne, Ethan Hawke i un Chris O'Dowd que torna a demostrar que és un dels millors comediants de la seva generació. Entre els productors del film hi ha el mateix Hornby i Judd Apatow, l'home que més ha contribuït al gran moment de forma actual de la comèdia nord-americana.