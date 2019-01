El nou any tecnològic Techdències 2019

L'any que comença serà el primer d'una nova era en la qual la connectivitat serà el motor de la pràctica totalitat d'indústries del planeta. La xarxa 5G, de la qual ja portem anys sentint parlar, podrà ser experimentada pel públic en 2019 i, malgrat que aquest any només veurem tímids avanços personificats en alguns telèfons mòbils „Samsung i Huawei ja ho han confirmat–, serà el principi d'una revolució per a moltes indústries.

La xarxa 5G permetrà –d'una vegada per sempre– el desenvolupament de les ciutats intel·ligents. Gràcies a la gran capacitat d'aquesta xarxa, l'ingent volum de dades que requereix una Smart City eficient –i real– es podrà gestionar sense problemes. D'igual forma el major abast i el menor consum energètic habilitarà aquestes ciutats a ser part fonamental del dia a dia de les persones, els vehicles i les llars.

Les cases connectades es veuran immerses en una transformació, i no només pel 5G, sinó per una tecnologia que ja va irrompre amb força en 2018: els assistents virtuals. En 2015 Amazon va presentar el Tiro, el seu primer altaveu dotat d'intel·ligència artificial. Però no va ser fins l'any passat quan aquesta tecnologia es va catapultar fins a les llars de tot el planeta. La coexistència d'Apple amb Siri i Google amb la seva Assistant, a més d'Amazon i la seva Alexa, ha provocat que la competència –beneïda competència– entre ells obligui aquests gegants tecnològics a desenvolupar al màxim aquesta tecnologia. I aquest any serà el torn d'aprofitar aquests assistents amb la il·luminació, els televisors, les càmeres i, fins i tot, electrodomèstics que ja funcionen amb la veu. 2019 ens portarà –de nou– esglais en forma d'atacs informàtics, tant a les empreses com als particulars. La majoria de tecnologies actuals, immerses en un constant desenvolupament, són un objectiu massa atractiu com perquè els hackers el deixin passar. Les notícies falses que campen a pler per les xarxes socials i per aplicacions de missatgeria com WhatsApp seran encara més protagonistes del que van ser en 2018. El pitjor ha d'arribar.



revolució visual

Possiblement el sector que més canviarà a partir d'aquest any serà l'audiovisual. L'any passat Panasonic va ser la primera gran marca d'electrònica de consum a presentar una càmera de vídeo capaç de gravar amb resolució 8K, el doble que el 4K i 16 vegades més que el FullHD. I en 2019 serà el gran moment dels televisors, tenint en compte que altres signatures també tindran cambres 8K. Totes les grans marques, des d'LG fins a Sony, passant per Samsung i Panasonic, i alguna no tan gran, tindran aquest any televisors amb aquesta resolució. Aquests nous productes marcaran el camí del que tindrem en els salons de casa en els pròxims anys: una resolució de pantalla que mostra unes imatges tan nítides que gairebé semblen irreals. I al Japó ja emeten en 8K...

I com se sol dir, hem deixat el millor per al final. 2019 serà l'any de les pantalles flexibles. El passat exercici ja vam veure els primers telèfons –com el prototip de Samsung–, que tindran continuïtat aquest any amb uns altres de Huawei i LG. I és precisament aquesta última qui ha fet saltar la banca amb un revolucionari televisor enrotllable que desapareix quan no s'està veient. És, des de lluny, el més impactant que es veurà –si es deixa veure– aquest 2019. Quin any ens espera!