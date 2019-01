Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

La Pedalada de Reis torna un any més

Com ha esdevingut tota una tradició, la ciutat de Girona celebra aquest diumenge, dia 13, la Pedalada de Reis, un esdeveniment organitzat per l'associació Mout-te en Bici. La sortida serà a 2/4 d'11 del matí des de la plaça Francesc Calvet i Rubalcava (al costat del Mercat del Lleó) i l'interari serà el següent: c. de la Rutlla, c. de la Creu, c. del Carme, pl. de Catalunya, pl. del Vi, c. dels Ciutadans, c. de les Ballesteries, c. de Sant Pere, Giratori de la Copa, Gran Via de Jaume I, pl. del Marquès de Camps, c. de Barcelona, c. d'Emili Grahit, passeig d'Olot, c. del Riu Güell, c. de Santa Eugènia, pl. de Poeta Marquina, c. de Pare Claret, c. de Joan Maragall, pl. de Calvet i Rubalcaba. Al final del trajecte hi haurà xocolata calenta per a tots els participants.



Koko Jean Davis · Girona

Sunset Jazz Club · Dissabte 12

Koko Jean Davis és una de les principals veus de l'escena soul del nostre país i una autèntica bèstia d'escenari. Després d'estar deu anys al capdavant del grup The Excitements, torna a la seva carrera en solitari i aquesta vegada, però, visitarà el Sunset Jazz Club de Girona acompanyada de la Paquito Groove Band.



Toundra a la Mirona · Salt

La Mirona · Dissabte 12

Toundra és una banda formada a Madrid el 2007 que van autoeditar tres discos que li van valer per convertir-se en la banda independent més important d'Espanya gràcies també als seus concerts amb entrades esgotades a Madrid, Barcelona o la Corunya, i la seva presència en tots els festivals més importants.



«Del cel al mar» · Girona

Auditori Josep Viader de la Casa de Cultura · Divendres 11

Oriol Mallart (baríton) i Carmen Santamaría (piano) ofereixen un recorregut per diversos elements de la natura, seguint el curs natural de l'aigua des de la seva precipitació al cel fins a la seva arribada al mar durant les diferents estacions de l'any, en els quals han trobat inspiració molts compositors i poetes.



Exposició Ramon Pichot · Girona

Caixa Forum · Dissabte 12

El CaixaForum Girona proposa una visita especialment pensada per a famílies que inclou un recorregut per l'exposició i activitats participatives dins de l'espai expositiu. Conduïdes per un mediador, les visites es basen en un tema principal de l'exposició que es desenvolupa entorn de les obres que s'hi mostren.



Visita guiada a l'exposició · Palamós

Museu de la Pesca · Dissabte 12

Una visita guiada gratuïta a l'exposició permanent del Museu de la Pesca de Palamós. A través d'un pròleg audiovisual i de 5 àmbits, la visita descobreix diferents aspectes, alguns desconeguts per la majoria, de l'activitat pesquera a casa nostra. Una reflexió sobre l'evolució d'aquest món al llarg de la història.



Le Petit Truffaut · Girona

Cinema Truffaut · Diumenge 13

Matí de cinema per a nens i nenes aquest diumenge al cinema Truffaut de Girona. En aquesta sessió es projectarà la pel·lícula Ernest & Celestine: contes d'hivern. El film parla de l'Ernest, un os gran amb esperit d'artista i un cor generós. Amb ell viu la Celestine, una rateta òrfena que fa temps va acollir a casa seva.



La Ciutadella · Roses

Parc de la Ciutadella · Divendres 11, dissabte 12 i diumenge 13

La Ciutadella és un bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) i jaciment arqueològic en contínua investigació on es pot gaudir d'un complet itinerari senyalitzat i conèixer les diferents ocupacions històriques del lloc a través de les restes conservades, del s. IV a.c., data de la fundació de la colònia grega de Rhode, fins al s. XX.



Els pastorets · Banyoles

Teatre Municipal · Dissabte 12 i diumenge 13

Aquest cap de setmana, els Pastorets de Banyoles celebren les dues últimes representacions de la temporada, després de diverses funcions que han aplegat centenars de persones. Actualment es representa un projecte de formació d'actors sortits de les últimes fornades de l'Aula de Teatre convivint amb actors de llarga trajectòria.