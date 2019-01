Quin és el millor moment per reservar vols d´avió aquest 2019?

Reservar en el moment adequat pot suposar un estalvi de més del 50% per als viatgers aquest 2019, segons les dades publicades per Kayak.es. L'estalvi per reservar vols tenint en compte la data escollida pot alleujar el preu del bitllet fins a un 53%, i en el cas dels hotels, fins a un 40% segons l'estudi que l'empresa realitza en base a milions de cerques per delimitar quin és el millor moment per viatjar.

Així, el millor moment per comprar vols a Europa és dos mesos abans de la data del viatge. A excepció de ciutats com Amsterdam i Praga, diverses destinacions al Regne Unit, França, Alemanya, Islàndia, Itàlia i Àustria tindran els preus més barats dos mesos abans de la data. En el cas de Roma, el període ascendeix a tres mesos.

Amb aquesta antelació de dos mesos, els clients podran estalviar fins a un 53% per volar a Berlín i un 47% per Reykjavík o Edimburg si es compara amb el preu més car que pot aconseguir al llarg de l'any.

A més, l'estalvi pot ser d'un 44% si la destinació triada és Venècia, un 35% per a Viena, un 27% per a Londres o un 17% en el cas de París. Finalment, per a Roma el descompte pot ser del 37% si es fa amb tres mesos d'antelació.



Vols intercontinentals

En el cas dels vols intercontinentals, l'antelació per obtenir els millors preus augmenta. Per a Cancún, caldrà fer la reserva fins a nou mesos abans per estalviar un 44%; igual que per a Nova York, Bangkok i Lima (10%, 17% i 21% menys, respectivament).

Per visitar Tòquio, el més òptim seria organitzar el viatge uns vuit mesos abans per estalviar un 14% o set mesos per viatjar a Los Angeles per pagar un 47% menys que en el moment més car de l'any.

Malgrat això, segons aquest estudi, viatjar més lluny no implica haver de planificar un viatge amb més temps. Per exemple, només és necessari un mes per viatjar a Miami amb el millor preu (-16%) o dos mesos per a Buenos Aires (-26%) i Marràqueix (-39%). Finalment, per obtenir el millor preu amb destinació a San Francisco (-47%) seria necessari fer la reserva tres mesos abans.



Dimarts, el millor dia

L'anàlisi de Kaiak.es també reflecteix que és important tenir en compte el dia per fer les reserves, ja que el cost pot variar dràsticament d'un dia per l'altre. Així, el dimarts es perfila com el millor dia per volar dins d'Europa si el comparem amb el dia en què resulta més car, i el dimecres és la millor opció per viatjar a la resta del món.

D'altra banda reservar habitacions en hotels de tres i quatre estrelles en 7 de les 10 principals capitals europees pot suposar un estalvi de fins al 40%. Aquesta regla s'aplica també per a almenys 5 de les 10 destinacions mundials més importants com Boston, on fer la reserva amb un mes d'antelació pot suposar un estalvi del 29%.



Aprofitar la temporada baixa

El 72% dels viatgers assegura que està disposat a viatjar en temporada baixa o allotjar-se fora del centre de ciutats (50%) per aconseguir millors pressupostos en les seves sortides de cara a aquest any, segons la web de viatges Booking, que assegura que el 60% dels viatgers elabora un pressupost abans de viatjar per controlar la despesa.

No obstant això, els pressupostos no es compleixen en la majoria de les ocasions, per la qual cosa gairebé la meitat dels més de 21.000 viatgers consultats asseguren que es passen del pressupost previst durant els seus viatges i acaben gastant més de l'esperat.

Així mateix, durant el 2019 els viatgers tenen previst augmentar la seva inversió en experiències. Així, gairebé la meitat d'ells, el 44% dels enquestats, assegura que té previst gastar més diners en activitats, ofertes d'oci i atraccions turístiques en relació amb el que es van gastar durant el 2018.



Aquest any, més viatges

A més, tres de cada cinc viatgers (62%) afirma que valora més viure experiències que tenir possessions materials, una tendència que es traduirà en més activitats, ofertes d'oci i atraccions turístiques en les zones on els viatgers es gastin probablement més diners el 2019.

Al contrari del que se sol pensar, aquesta tendència no només està reservada als millenials (67%) i hi ha molt poca diferència entre els viatgers de diferents franges d'edat (el 64% dels viatgers espanyols entre 35 i 44 anys, i el 58% dels majors de 45).

Per realitzar aquestes experiències els viatgers estan disposats a fer alguns sacrificis. Gairebé la meitat (46%) afirma que aquest any viatjarà de la forma més rendible possible per poder fer més viatges i gaudir de més experiències que durant el 2018. Per exemple, el 46% dels enquestats assenyala que estarien disposats a deixar de visitar els principals llocs d'interès turístic de la destinació que visitin si resultessin massa cars.