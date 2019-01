El substitut de Panoràmix

Si bé les adaptacions cinematogràfiques en imatge real mai no han acabat de fer justícia als còmics de Goscinny i Uderzo, les versions animades d'Astèrix sempre han aconseguit reproduir la seva essència. Potser no són meravelles ni han saltat a la posteritat, però els fans hi veuen el mateix sentit de l'humor i una gran capacitat per capturar l'esperit fundacional dels seus personatges. El còmic va fer el salt a l'animació digital el 2014 amb Astérix: La residencia de los dioses, una notable adaptació que sabia ser coherent amb les vinyetes i al mateix temps portar-les a un terreny més iconoclasta. El film va tenir una trajectòria comercial molt correcta i ara ens arriba una seqüela, El secreto de la poción màgica, firmada pel mateix equip.

Dirigida de nou per Alexandre Astier i Louis Clichy, la cinta comença quan Panoràmix pateix una caiguda. No és res molt greu, però sí que li serveix per constatar que es fa gran i que comença a necessitar trobar un substitut per assegurar el futur dels gals. Disposat a trobar un druida a qui explicar el secret de la seva posició, Panoràmix convenç Astèrix i Obèlix perquè l'acompanyin en un perillós viatge. Però naturalment, el trajecte estarà ple de perills, des dels romans fins als mateixos col·legues de professió de Panoràmix. Una de les principals virtuts del film, al costat de la seva indiscutible solvència tècnica, és el seu aire desenfadat i referencial: els seguidors del còmic hi descobriran un clar afany de respectar la seva essència, però també un bon nombre gags que juguen obertament a homenatjar la cultura popular. El repartiment de veus de la versió original inclou Christian Clavier (que es posa en el paper d'Astérix), Guillaume Briat, Alex Lutz i Bernard Alane.