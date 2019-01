Cesk Freixas: «La tristesa de l'entorn m'ha empès a compondre temes alegres»

El músic Cesk Freixas ha decidit allunyar-se de la seva etiqueta d'autor de cançó protesta en el seu nou disc Festa Major, en el qual mostra el seu costat més lluminós i vitalista per contrarestar «la tristesa del context social actual», segons ha dit en una entrevista amb Efe. «En aquests moments tan tristos em ve de gust contribuir a acostar la vida i els espais de celebració», ha afegit el músic de Sant Pere de Riudebitlles (Alt Penedès).

Els seus discos anteriors, Protesta i Proposta, eren explícitament anticapitalistes i independentistes i tenien una càrrega política que l'ha «saturat» i l'ha empès a «buscar quelcom més quotidià i terrenal», sense renunciar a la seva ideologia. El resultat és Festa Major, tretze cançons amb les quals celebra quinze anys de carrera musical, que han donat com a fruit set discos i més de 1.600 actuacions.

En aquest nou disc, Freixas s'allibera de l'etiqueta de músic militant per recórrer temes com l'amor, la paternitat, la mort del pare i les emocions, sota el fil argumental de la festa major. Cada composició rep el títol d'un acte festiu, Cercavila, Ball, Revetlla o Correfoc, precedides d'un tema titulat Pregó en el qual fa una declaració de principis musicals i defineix les cançons com un lloc de trobada entre les persones i d'intercanvi de punts de vista.

«La cultura i la música no són només oci, són quelcom amb molta força que facilita que la gent s'identifiqui amb una identitat col·lectiva, i això sempre li ha fet molta por al poder», ha assenyalat, fidel al seu esperit combatiu.

Malgrat que aquest nou treball està centrat en els sentiments personals i la quotidianitat, algunes cançons fan referència al context social i polític català, «no de manera explícita, sinó jugant amb la poesia». «Sóc un observador crític -ha volgut recordar Freixas-, aquesta és la meva marca i no renuncio a ella, simplement estic passant per un moment lluminós i el vull compartir».

Una de les raons de la seva alegria, a més de la seva recent paternitat, és el fet d'haver complert 15 anys sobre els escenaris, «una fita gens fàcil, com a mínim en aquest país, on mantenir-se professionalment de la música i anar traient disc periòdicament és tan difícil». Per celebrar-ho ha decidit presentar el seu nou disc dins d'una caixa amb forma de regal, dins de la qual hi ha el CD, confeti i tretze postals amb les lletres i il·lustracions.

Fabricada artesanalment i sense processos industrials, aquesta edició limitada convida a revalorar el disc com a objecte i mostrar que «la música també es pot tocar amb les mans i veure amb els ulls». Arreglat pel seu inseparable guitarrista Victor Nin i produït per Roger Rodés (Medusa Estudi), Festa Major és un disc conceptual que utilitza el simbolisme de les festes populars per parlar de la celebració «com un lloc de trobada».

«En les festes majors, la majoria de la gent està predisposada a donar el millor de si mateix al col·lectiu, aquesta és una idea que m'agrada i que està al centre d'aquest disc que espero que ajudi a la gent a sentir-se millor», ha conclòs.