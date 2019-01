El futur es veurà en pantalles flexibles

El CES -Consumer Electronic Show- que se celebra a Estats Units des de 1976 s'ha convertit en el major aparador del món per als fabricants de tot tipus de tecnologia. Passejar per Las Vegas durant els dies del certamen suposa topar-se a cada racó de la «ciutat del pecat» amb dispositius, accessoris i gadgets digitals de tot tipus.

Però el CES és molt més. S'hi poden veure les tecnologies que marcaran el desenvolupament de moltes indústries al llarg dels propers anys. I amb el pas del temps, l'esdeveniment ha anat acollint també indústries que tradicionalment tenien poc -o gens- a veure amb el que és digital. Així és com els cotxes tenen cada vegada més protagonisme, i ja no és estrany trobar des de peces de roba intel·ligent fins a bicicletes, maletes, sabates i fins i tot vaixells. Això sí, tot és intel·ligent. Tot és smart.

En l'edició d'aquest any, els gegants del sector han tornat a ser protagonistes, i en un esdeveniment marcat per les xarxes 5G i les pantalles flexibles, la coreana LG ha cridat poderosament l'atenció de tothom amb un increïble mural confeccionat amb pantalles OLED ondulades que mostraven espectaculars imatges que fluïen a través dels panells corbats i que no va ser més que l'avantsala d'un dels grans anuncis del CES 2019: el primer televisor amb pantalla enrotllable del món, el LG Signature OLED TV R.

Aquest ha estat un esdeveniment molt centrat en la imatge. Tant Samsung com Sony han mostrat els seus nous televisors 8K, que ofereix 16 vegades més resolució que un televisor actual amb pantalla Full HD. Veure per creure. Les televisions 8K que s'han pogut veure en el CES han estat nombroses, i gairebé tots els fabricants -grans i petits- han mostrat un o diversos models.

S'hi han vist cotxes -molts cotxes-, prototips de vehicles autònoms, vaixells i fins i tot aerotaxis. L'internet de les coses estava per tot arreu, mostrant el que les xarxes 5G ens portaran al llarg dels propers anys. Ens espera una època apassionant en allò tecnològic, i serem tan afortunats que ho podrem viure en primera persona.