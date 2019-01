L´arribisme històric

El cineasta Yorgos Lanthimos s'està forjant una de les trajectòries més personals i singulars del cinema modern. Tot i que va començar a treballar amb regularitat el 2001, va ser el 2015 quan va projectar-se internacionalment amb La Langosta, una magnífica faula fantàstica en què demostrava que no tenia cap mania a l'hora de portar l'espectador a l'extrem per tal d'emmirallar-lo a les paradoxes de la seva crua realitat política i social. El seu següent treball encara va anar més enllà. El sacrificio de un ciervo sagrado tornava a apostar per un relat que ratllava l'onirisme i fins i tot el terror, i de nou demostrava un do únic per parlar de contextos duríssims amb una desarmant frontalitat. La consagració sembla que li vindrà definitivament gràcies a La favorita, un melodrama històric que trenca les convencions del gènere i s'endinsa en un complex retrat de l'apoderament femení i els seus racons menys explorats. La pel·lícula ja ha començat a guanyar premis i molt probablement serà un dels grans títols de la propera edició dels Oscars.

La favorita se situa a l'Anglaterra de principis del segle XVIII, en ple mandat de la reina Anna. La monarca passa per un moment polític molt difícil a causa de la guerra que el seu país manté amb França, però també pel seu deteriorat estat de salut i una inestabilitat emocional que no deixa de portar-li problemes. L'únic que la manté presentable és Sarah, l'amiga que vetlla pel seu dia a dia i també la veritable governant a l'ombra. Un bon dia entra a treballar a palau una nova assistent, Abigail, i Sarah li agafa una confiança immediata, delegant-li algunes de les seves principals ocupacions amb la Reina. Però resulta que Abigail el que vol és prendre-li el lloc a Sarah, i això desencadena una espiral de tensió que amenaça l'estabilitat de la monarca i del país sencer.

El film presenta la narrativa incòmoda i gens convencional pròpia del cinema de Lanthimos, i aconsegueix en tot moment fer-la sortir del marc històric per erigir-la en una metàfora molt actual i molt corrosiva dels arribismes. Un dels plats forts de la pel·lícula és el seu esplèndid repartiment, encapçalat per Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith, Mark Gatiss i Olivia Colman.