Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Gastronomia al Firatast de Girona

Palau Firal de Girona . Dissabte 19 i diumenge 20

La 25a edició del Firatast, un esdeveniment que per a molts amants de la gastronomia ja constitueix una cita anual d'obligada assistència. El format de la fira permet, mitjançant l'intercanvi de tiquets, tastar centenars de propostes enogastronòmiques de la mà de restaurants, petits productors, cellers, col·lectius de cuina... Enguany, els visitants hi podran trobar més de 40 expositors que oferiran una àmplia oferta gastronòmica pensada per a tots els paladars. Cuina tradicional, exòtica, argentina, basca, asiàtica...



Homenatge . El cosmos i la gruta

Centre d'Art Cotemporani de Girona . Dissabte, 19

Acte d'homenatge a l'artista italiana establerta a la Bisbal Madeleine Spierer. L'activitat inclou la projecció d'una entrevista recent a l'artista i una petita exposició conmemorativa. Amb un llenguatge de color i dinàmica de ritmes, l'obra pictòrica de Madeleine Spierer tendeix a fer visible la relació entre la vida interior i el món exterior.



Música . Gorka Benítez

Sunset Jazz Club de Girona . Dissabte, 19

El saxofonista Gorka Benítez, un dels habituals al Sunset Jazz Club de Girona, arriba aquest dissabte amb una formació poc habitual, amb el gran pianista Albert Bover i el mag del contrabaix, Masa Kamaguchi. Posarà el ritme David Xirgu, el seu etern escuder, per oferir una sessió de jazz en estat pur.



Festival . Neu! Torna a la Mirona

La Mirona de Salt . Dissabte, 19

El NEU! Festival no internacional de música i altres arts arriba a la seva cinquena edició, consolidant-se com el festival de referència de la música i la cultura alternativa a la província de Girona. Joan Colomo, Aliment (imatge), Xebi SF, Carmen 113, Museless o Sara Fontán en seran els protagonistes destacats.



Música . Rafael Aguirre

Auditori de l'Ateneu de Banyoles . Dissabte, 19

L'artista resident 2019 de l'Ateneu-CMEM de Banyoles és un dels guitarristes més importants de l'escena internacional actual, el malagueny Rafael Aguirre. En el seu primer recital de la residència es presenta junt amb la violoncel·lista Nadège Rochat, amb la qual col·labora des del 2012.



Fira de l'Oli i l'Olivera

Diversos carrers d'Espolla . Diumenge, 20

El municipi d'Espolla celebra aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira de l'Oli i l'Olivera. Un esdeveniment que, a més de descobrir als visitants els secrets de la producció de l'oli, oferint també la possibilitat de comprar productes locals, proposa també activitats paral·leles com visites guiades, teatre o música en directe.



Música . Simfònica de Düsselford

Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona . Diumenge, 20

Sota la direcció del mestre Ádám Fischer, la prestigiosa Orquestra Simfònica de Düsseldorf, amb més de 150 anys d'història, arriba aquest diumenge a l'Auditori de Girona, dins la programació del cicle Ibercàmera, per interpretar en directe la monumental i dramàtica Novena Simfonia de Mahler.



Familiar . La Màgia de Fèlix Brunet

Teatre de Blanes . Diumenge, 20

Potadecabra és un espectacle de màgia visual, participatiu i, sobretot, divertit. Els espectadors descobriran la màgia que tenen molts objectes que veiem per tot arreu: bosses de patates, caramels, ampolles de plàstic, una màquina de boles de xiclet, retolador de colors, llibres de pintar, mitjons de colors...



Cinema . "La Ventafocs"

Teatre Principal d'Olot . Diumenge, 20

El 1977, per iniciativa de Rialles, l'Associació Cultural Cavall Fort i Drac Màgic, es va estrenar La Ventafocs, una pel·lícula txeca dirigida per Václav Vorlícek. Va ser la primera pel·lícula infantil doblada al català i es va fer molt popular entre els nens i nenes d'aquella època, que encara la recorden com una de les pel·lícules més destacades de la seva infància.