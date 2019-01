Ferides obertes

The Punisher havia tingut fins a tres rostres cinematogràfics, Dolph Lundgren, Thomas Jane i Ray Stevenson, però cap de les pel·lícules que van protagonitzar estaven a l'alçada del personatge de Marvel. Però quan va aparèixer com a secundari a la segona temporada de Daredevil , quedava clar que finalment The Punisher havia trobat el to necessari i l'actor ideal: Jon Bernthal.

Veient les reaccions del públic a la interpretació de Bernthal, Netflix va ser ràpida i va anunciar sèrie pròpia per al personatge. I lluny de ser un simple spin-off, va resultar ser una extraordinària adaptació del còmic que buscava (i trobava) un llenguatge propi. El seu principal mèrit radicava en la seva emancipació de la resta de sèries de Marvel i Netflix, que li conferia un aire de resiliència absolutament irresistible, i també la seva aporta per una violència passada de revolucions molt poc habitual en sèries basades en còmics. La seva segona temporada es va estrenar divendres passat a la plataforma amb el dubte de si sabria estar a l'alçada de la primera i com tractaria l'enfrontament entre Frank Castle i el seu enemic per excel·lència, Jigsaw. El resultat no podria ser més satisfactori: la segona entrega de The Punisher manté el nivell i fins i tot l'apuja, gràcies a un relat molt ben cohesionat que conté seqüències memorables. Això sí, si s'és aversiu a la violència millor mantenir-se'n ben lluny.

Sense entrar gaire a la història per evitar revelar més del compte, es pot agafar l'estructura del pilot com a síntesi de les virtuts de la sèrie. Comença introduint el conflicte, els personatges i les tensions dramàtiques entre ells, i avança pausadament fins a una catarsi violenta que no es produeix fins passat mig capítol. I a partir d'aquí, s'obre la caixa dels trons. The Punisher s'erigeix en un extraordinari crescendo d'acció, dramatisme i violència que a més ofereix un retrat gens convencional d'una sèrie de personatges incapaços de curar-se les pròpies ferides. A diferència d'altres produccions de Netflix, la temporada de tretze episodis es fa fins i tot curta, i en gran mesura és gràcies a l'excel·lent interpretació d'un Bernthal descomunal. Al seu costat brillen vells coneguts com Ben Barnes, Amber Rose Revah o Jason R. Moore, mentre que entre les noves incorporacions destaquen Giorgia Whigham, Josh Stewart (atenció al seu personatge, una de les grans troballes d'aquesta temporada), Floriana Lima, Corbin Bernsen i Annette O'Toole.