Moonlight ha passat a la història com la pel·lícula que va guanyar l'Oscar en la més esperpèntica de les circumstàncies, però també perquè va presentar en societat un cineasta molt prometedor: Barry Jenkins. Aquest guionista i director hi demostrava una sensibilitat inusual per capturar l'essència de la vida de barri i de les famílies disfuncionals, en un exercici creatiu que potser no era rodó (entre d'altres coses, per l'excés d'ambició formal) però introduïa uns quants elements propis d'un autor en tota regla.

Com sempre passa en aquests casos, faltava veure si Jenkins era flor d'un estiu o, efectivament, albirava un cineasta a seguir. I el resultat és El blues de Beale Street, un melodrama que recupera alguns dels grans temes de Moonlight (la intimitat familiar, la perspectiva social de la història, la visió gairebé quirúrgica de les relacions humanes) però també inclou una denúncia força punyent sobre les deficiències del sistema judicial. Difícilment repetirà els premis del seu anterior treball, però queda clar que almenys haurà aconseguit figurar a totes les travesses.

Basada en una novel·la de James Baldwin, El blues de Beale Street ressegueix la lluita diària de Tish Rivers, una noia que està embarassada i que intenta, a contrarellotge, demostrar la innocència del pare del seu fill, acusat d'un crim que no ha comès. Una mica com la sèrie The night of, el film mostra com la protagonista topa amb un sistema que no està disposat a acceptar els seus errors, però també les repercussions que això té a la seva vida familiar.

Així, Jenkins explora en tot moment les relacions entre una sèrie de personatges marcats pels seus orígens, pels prejudicis socials i, sobretot, per la dificultat d'assolir la felicitat. Com a Moonlight, la cinta brilla per l'estil de Jenkins, que mai explica les coses d'una manera convencional o rutinària, i treu molt profit del carisma d'un repartiment format per rostres emergents i també de més consagrats.

En aquest sentit, resulten particularment destacables les aportacions de Kiki Layne (una debutant a la pantalla gran: fins ara només havia participat en unes poques produccions televisives), Stephan James, Regina King, Diego Luna, Pedro Pascal, Teyonah Parris, Brian Tyree Henry, Ed Skrein i el veterà Michael Beach.