Menjar sa i més sovint, l´única dieta que funciona

Després de Nadal molta gent comença un procés de dieta amb la idea de perdre pes el més ràpid possible i centrat en menjar menys quantitat i amb menys freqüència. Aquesta noció de la dieta, però, no és compartida per la nutricionista de HLA Sant Carles de Denia, Marián Martín Ballester, qui assegura que cal «menjar igual o més quantitat, però sempre aliments més saludables i augmentant la freqüència de racions al dia».

Per a això, afirma, «només hi ha una clau: el consum de fruites i verdures, cereals integrals com la pasta, el pa o l'arròs integral i no oblidar els llegums».

Aquests aliments aporten gran quantitat de fibra, aigua, vitamines i minerals, importants perquè l'estat nutricional sigui adequat. Igualment,la nutricionista recomana incloure tant en el dinar com en el sopar un plat de verdura,que ajudi la sensació de sacietat, aportant d'una banda poques calories i per contra una gran quantitat de nutrients.

Per als casos en els quals la dieta no està donant els resultats esperats, l'equip especialitzat en nutrició de HLA ofereix respostes a sis típiques preguntes, com per exemple el clàssic dubte sobre «quins aliments fan aprimar més». Com a resposta, l'especialista afirma que «no existeixen realment aliments que engreixin o aprimin per si mateixos», sinó que «depenent de la proporció dels diferents nutrients que contingui l'aliment en concret tindrà més o menys calories».

En aquest cas, els aliments amb més contingut en greix solen ser els de major contingut calòric, ja que un gram de greix aporta nou quilocalories, enfront de les proteïnes o els hidrats de carboni, que n'aporten quatre. Això no significa que s'hagi de prescindir dels aliments amb un alt contingut en greix, sinó que és necessari limitar-los, sobretot aquells que contenen greixos saturats, com carns grasses i productes processats com ara la brioixeria industrial. En aliments com les fruites i les verdures, ens trobem amb el cas contrari: grans quantitats d'aquests aliments aporten poques calories a causa del seu gran contingut en aigua.



Aliments per practicar esport

En relació amb un altre dels dubtes més extesos actualment a causa de l'augment dels practicants de diversos esports, el nutricionista de HLA El Ángel de Màlaga, Daniel Martínez Pardo, assegura que encara que es practiqui activitat física al gimnàs, «no és necessari variar la dieta si ja es porta una alimentació sana i adequada». En cas contrari, incrementar el consum de fruites i verdures ajudarà al correcte funcionament de l'organisme. I el que és més important: «Cal triar correctament la font d'aliments proteics com llegums, peixos, ous o carns magres no processades per poder tenir energia», alerta.

Una creença estesa però errònia és que per perdre pes d'una forma ràpida cal menjar sovint arròs blanc i pollastre a la planxa. Sobre aquest tema, l'especialista explica que, «si el que es vol és consolidar un cos sa i que es mantingui en línia, és necessari buscar una dieta rica que sigui motivadora i no pas una de monòtona que avorreixi». Per això, al·lega que «no cal tenir por a la cuina creativa i experimentar noves tècniques culinàries com el papillot, saltejats, amanides més elaborades, etcètera».



Greixos i sucres a la dieta

En relació amb l'anteriorment exposat per Martín Ballester, la coordinadora de l'àrea de nutrició de l'entitat, Rocío Bueno Martínez, exposa que només cal «limitar el consum dels greixos de qualitat dubtosa i les saturades per apostar per altres greixos saludables (poliinsaturats i monoinsaturats) com l'oli d'oliva verge extra, l'alvocat o el coco».

En aquest sentit, Rocío comenta que el que sí que és necessari és «limitar el consum d'olis refinats, de greixos hidrogenats, de greix visible en aliments carnis, d'embotits, de brioixeria industrial i així mateix també cal tenir una precaució especial amb el sucre afegit d'alguns productes que es troben al supermercat».



Pèrdua de pes saludable

La pèrdua de pes ha de ser gradual i controlada perquè d'aquesta manera l'organisme pugui acostumar-s'hi i adherir-se millor als canvis d'hàbits que han d'acompanyar la pèrdua de quilos, que no només han de consistir a alimentar-se de manera saludable i equilibrada, sinó que han d'anar acompanyades de la pràctica d'exercici físic diari, un bon descans i una correcta hidratació, entre d'altres.

Cadascú ha de trobar, en definitiva, la manera més eficaç de canviar aquests hàbits, en els quals allò crucial és la pèrdua de greix, no de quilos, ja que no només cal fixar-se en la bàscula, sinó que és important veure d'on es perd el pes. Amb el mateix pes, la mateixa persona pot tenir més o menys volum segons la seva composició corporal. A més, el control dels percentatges de greix i múscul són vitals per a l'organisme.

Per afrontar, però, aquest procés amb garanties, és important tenir l'acompanyament d'especialistes de l'alimentació i de la nutrició, per tal que puguin donar les pautes en cada cas d'un canvi d'hàbits correcte.