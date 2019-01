La ment del psicòpata

Té molt mèrit aconseguir que l'espectador no sàpiga mai què esperar-se de tu i de la teva obra, sobretot perquè vivim en un ecosistema cultural que tendeix a castigar els autors que tenen la capacitat de fer mutar el seu estil fins a extrems inesperats. Però Lars von Trier no és un autor convencional, i és per això que, a aquestes alçades de la seva carrera, just en el moment que la seva obra s'havia tornat més erràtica i críptica, ens ha sorprès a totes i tots amb un dels seus millors treballs.

La casa de Jack és la seva primera pel·lícula de terror, i també la cristal·lització d'un estil que, en el fons, sempre ha estat molt coherent. Aquí, com tantes altres vegades, ens proposa un viatge a la laberíntica ment d'un personatge molt singular per acabar dibuixant una paràbola molt incòmode sobre la societat en què vivim. Una societat que normalitza els monstres, segurament perquè són el perfecte reflex de les nostres pròpies derives morals.

Amb una desarmant estructura d'auca, Von Trier explica a La casa de Jack la sucessió de crims que ajuden a dibuixar la personalitat del seu protagonista, un assassí en sèrie que cada dia s'arrisca més perquè viu immers en una permanent insatisfacció. Escoltem els seus pensaments, assistim les seves al·lucinants decisions, i el film ens fa còmplices de les seves atrocitats, perquè en tot moment la càmera el segueix des d'una inquietant proximitat. És així com Von Trier aconsegueix donar la volta al gènere i crear-nos una angoixant sensació d'indefensió que porta fins a les seves darreres conseqüències. La pel·lícula destaca tant per l'estil del director com per la interpretació de Matt Dillon, en un d'aquests papers que donen la justa mesura del talent d'un actor. Al seu costat, un magnífic planter de secundaris que inclou Bruno Ganz, Uma Thurman, Riley Keough, Sofie Gråbøl, Siobhan Fallon i Ed Speleers.