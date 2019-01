Amb nom de dona

Deu ditets / El rei Jan i el drac

Autor: Mem Fox / Peter Bently · Il·lustradora: Helen Oxenbury · Editorial: Kalandraka / Joventut

40 pàgines · De 0 a 6 anys · 2018 · Català i castellà / 32 pàgines · A partir de 5 anys · 2018 · Català i castellà

Durant les darreres setmanes us hem parlat dels títols que considerem imprescindibles. Històries per a infants de totes les edats, més o menys noves, més o menys conegudes, però totalment necessàries.

Ens envoltem de llibres i d'autors que ens enlluernen amb la seva obra, però guardem, en l'imaginari de la literatura infantil, un nombre concret i limitat de noms propis. És per això que des d'aquest suplement ens proposem eixamplar el llistat de referents, donant llum a qui fins ara ens ha deixat -generosament i per gaudir-la- una feina extraordinària.

Parlem de Helen Oxenbury. La reconeguda il·lustradora de llibres infantils va néixer el 1938 a Suffolk, Anglaterra. El seu pare, que era arquitecte, va estimular la seva creativitat des de ben petita. En acabar la primària va decidir formar-se a l'escola d'art local per, posteriorment, traslladar-se a Londres, on va especialitzar-se en disseny teatral.

Va començar a dedicar-se a la il·lustració per casualitat, sense pretensions. La literatura infantil era un espai petit i tancat, l'oferta era limitada i la figura de l'il·lustrador, poc reconeguda. Però Oxenbury ja era mare i no va trigar a adonar-se de les mancances que patia el sector, així que, valenta, va decidir posar-hi remei. Si no trobava llibres amb l'estil adient, se'ls faria ella mateixa. I així va ser.

Publicà l'exitosa col·lecció Els llibres del Petitó -editorial Joventut. Llibres de cartó gruixut, petits, manipulables, de vores arrodonides a prova de cops i mossegades. Amb il·lustracions netes, clares, presentant conceptes senzills i accions bàsiques per als més petits. Una eina intel·ligent i efectiva per reconèixer l'entorn, per encuriosir-los només per mitjà de les imatges. Un clàssic contemporani indispensable en el fons de qualsevol biblioteca infantil. Deia Oxenbury: «Em fan arrufar el nas els llibres que es proposen ensenyar coses, educar. Un llibre d'imatges és, sobretot, un trampolí per a la lectura. Això és el que espero. El que un llibre ha de pretendre és que el nen vulgui llegir-lo i es pregunti: Oh, Déu meu, ara què passarà? –i passar la pàgina».

La seva capacitat per explicar històries, amb dibuixos d'una gran simplicitat, ens reafirma en la convicció que els nens, abans d'aprendre a fer-ho, ja estan llegint.

Actualment l'obra d'Oxenbury pot trobar-se a més de 25 països, traduïda en 20 llengües diferents. Del seu best-seller, Anem a caçar un ós! (1983), editat al nostre país per Ekaré, se n'han fet més de vuit milions de còpies. Tot un èxit.

Però no només Helen Oxenbury ha estat àmpliament reconeguda pel seu talent. Premis que inclouen l'importantíssima Medalla Kate Greenaway, l'Smarties Book, el Book Award..., entre d'altres.

Podreu fullejar els seus llibres en qualsevol llibreria o biblioteca especialitzada. Cal, tanmateix, destacar-ne alguns. El rei Jan i el drac, juntament amb El capità Jan i els pirates, escrits tots dos per Peter Bentley i reeditats per l'Editorial Joventut. Tot un seguit de relats i peripècies d'una colla d'amics trapelles i entranyables, narrades en vers -format força habitual en la ficció infantil- i il·lustrades amb una aquarel·la delicada, aparentment senzilla, lluminosa, que enriqueix i matisa la història. Dues obres gairebé perfectes. Tot és on és per un motiu, fins i tot les guardes, que sovint són un element decoratiu poc rellevant, complementen i amplien la narració.

Per últim, Deu ditets, reeditat per Kalandraka l'any 2018. Un relat acumulatiu i en forma de cantarella, perfecte per llegir en veu alta, escrit per Mem Fox i il·lustrat per Oxenbury. Deu ditets ens presenta, a poc a poc, allò que comparteixen diferents nens d'arreu del món i una mare, la mare. Ple de llum i de tendresa, ideal per a lectors i no lectors de 0 a 6 anys. No us el podreu treure del cap, «I tots dos tenien, ho sabem prou bé, deu ditets a les mans, i als peuets€ També.»



Samba Panda

Autor i il·lustrador: Satoshi Iriyama · Editorial: Libros del Zorro Rojo

32 pàgines · A partir de 4 anys · 2018 · Català i castellà

Un divertit manual de dansa per als més petits, protagonitzat per un osset panda simpatiquíssim que associa el moviment corporal a la imaginació. A la manera dels jocs d'imitació, l'osset proposa fer exercicis senzills com ara estirar els braços, balancejar-se o fer tombarelles. Les il·lustracions mostren, d'una manera clara, quins són els passos que cal seguir, creant un vincle harmònic entre el text i la imatge que és fàcil d'interpretar fins i tot per als que encara no llegeixen. Un esforç que sempre té la seva recompensa final: l'abraçada.



La gran enciclopèdia de les àvies

Autor i il·lustrador: Éric Veillé · Traductora: Isabel Obiols · Editorial:Blackie Little (Blackie Books)

32 pàgines · A partir de 6 anys · 2019 · Català i castellà

Per fi la primera gran enciclopèdia sobre les àvies. Aquí trobaràs les respostes a algunes qüestions importants: Quants anys tenen les àvies? Per què els agrada tant caminar? Per què es fan pentinats estranys? Per què tenen arrugues? Per què els agrada tant mimar-nos? Per què de vegades ens diuen que parlem més a poc a poc? Cap on van els autocars d'àvies? I el més important€ Què faríem sense elles? Un àlbum divertidíssim, ideal per a fer-vos un tip de riure. De 6 a 99 anys.