Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Teatre «Dos machos verdes fritos» de Cia. La Bacanal

Lloret de Mar, Dissabte 26

Dos homes farts que la vida els tracti malament, i sobretot el sexe contrari, decideixen exposar els seus sentiments més íntims en veu alta sense embuts ni cap mena de pudor. Una visió del desamor des d'una òptica purament masclista en la qual aquests perdedors van enfilant pensaments mordaços en contra de tot, inclosos ells mateixos.

Visita. La ciutat de «Joc de trons»

Girona, Diumenge 27

Amb sortida a la Plaça Independència, un viatge a través del guió, els personatges i els escenaris de la sèrie Joc de Trons a la ciutat. La visita refà els passos de l'Arya Stark i proposa caminar pels sòrdids carrers per on la princesa pidolava. Al llarg del trajecte, s'explicarà la història real de la ciutat i com aquesta es disfressa quan es converteix en plató de cine i televisió.



Teatre. «Romeo & Julieta» del Cor de Teatre Joves

Banyoles, dissabte 26 i diumenge 27

Sona Like a virgin de la Madona i l'entrada de Julieta causa admiració entre els convidats: és la nit en què se cel·lebra la festa anual dels Capulets. Té catorze anys només, però la seva mare desitja casar-la ben aviat amb un dels més ben considerats cavallers de Verona: el comte París. Romeo se n'enamora bojament només de veure-la. Aquella mateixa nit aconseguirà ballar amb ella, besar-li els llavis amb dolçor i emmetzinar-la amb el poderós verí de l'amor. Amb la força visual de les propostes del director Joan Gómez Ponsatí, Cor de Teatre Joves presenta la seva particular versió del clàssic de Shakespeare. L'espectacle es representa divendres i dissabte (a les 21 h) i diumenge (a les 19 h) a La Factoria de Banyoles.



Música. El Piano d'ignasi Cambra

Torroella de Montgrí, diumenge 27

Un dels pianistes catalans més internacionals, escollit per Maria Joao Pires per formar part del seu projecte de promoció de joves intèrprets, ofereix un recorregut musical que va des de la Polònia de Chopin fins a la Rússia de Rakhmàninov, tot passant per les meravelloses estacions de Txaikovski.



Música. Pybus Groove al Sunset

Sunset Jazz Club de Girona, dissabte 26

El saxofonista canadenc Dave Pybus encapçala aquest quartet de luxe integrat per alguns dels músics amb més de groove de l'escena, que també participen en altres grups com Macaco o Princess of Time. La seva proposta és una magistral fusió de jazz i ritmes afro-americans com el funk i el boogaloo.



Música. Pastora Soler i «La Calma»

Auditrori de Girona, dissabte 26

La cantant Pastora Soler torna als escenaris amb el seu nou treball. Després de dos anys de pausa per complir el somni de l'artista de ser mare, ha decidit continuar la seva carrera. A Girona presentarà el disc La Calma, produït per Pablo Cebrián, un treball en què ha mimat cada cançó i cada detall.

Música. Canta gran!

Teatre Principal d'Olot, diumenge 27

Quatre corals de gent gran de la Garrotxa –la coral del Casal de Gent Gran, la coral de l'Antic Hospital Sant Jaume, la coral Puigsacalm i la coral Poligala– ofereixen peces d'Albert Guinovart i inspirades en la figura del comte Arnau, un cavaller medieval que cerca el plaer en la deshonra de les dones casades i solteres.



Teatre. «M'esperaràs?»

Teatre Municipal de Roses, diumenge 27

Taller de Teatre presenta aquest diumenge a Roses una peça teatral en la qual dos amics queden per sopar. D'una banda, hi ha en Rubèn, l'amfitrió. De l'altra, en Jaume, ric, triomfador i un seductor, a qui acompanyen la Raquel, la seva dona, i la germana d'aquesta, la Pilar, a qui han convidat amb l'objectiu que conegui en Rubèn.

Teatre. «El brindis» de Cia. La Gàrgola

La Planeta, Girona, divendres 25, dissabte 26, i diumenge 27

Torna a La Planeta la primera obra del dramaturg gironí Frank Bayer i la companyia La Gàrgola, dirigida per Cristina Cervià. Dos amics es retroben després de vuit anys de trencar la seva relació. La trobada sembla un pretext per reviure la felicitat del passat comú, però no poden evitar remoure un dolorós secret.