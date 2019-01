Sis Propostes per sortir de casa aquest diumenge

Sis Propostes per sortir de casa aquest diumenge

Festa d'hivern de Tossa de Mar

Tossa celebra aquest cap de setmana la seva festa Major d'hivern, amb actes per a tots els públics. Aquest diumenge es podrà gaudir del concurs d'arrossos i arrossada popular; i a la tarda festa infantil amb el grup Mainasons.



Festa de Sant Antoni Abad a Palamós

La pluja de diumenge passat va obligar a suspendre la festa a la vila de Palamós i a traslladar-la aquests cap de setmana. A les 12 se celebrarà una ballada de sardanes en memòria al compositor Ricard Viladesau, i a la 1 del migdia, la tradicional benedicció dels animals.



Visita a la ciutat de «Joc de trons»

Amb sortida a la Plaça Independència, un viatge a través del guió, els personatges i els escenaris de la sèrie Joc de Trons a la ciutat. La visita refà els passos de l'Arya Stark i proposa caminar pels sòrdids carrers per on la princesa pidolava. Al llarg del trajecte, s'explicarà la història real de la ciutat i com aquesta es disfressa quan es converteix en plató de cine i televisió.



XXI Campionat de Patinatge de Fontajau

El tret de sortida a la nova temporada de patinatge artístic se celebra diumenge a Fontajau amb una gran expectació. Els campions del món CPA Olot i el subcampió, el CPA Girona, estrenen els seus nous discs a 2/4 de 5 de la tarda al Pavelló de Fontajau.



El Piano d'Ignasi Cambra a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí

Un dels pianistes catalans més internacionals, escollit per Maria Joao Pires per formar part del seu projecte de promoció de joves intèrprets, ofereix un recorregut musical que va des de la Polònia de Chopin fins a la Rússia de Rakhmàninov, tot passant per les meravelloses estacions de Txaikovski.



Canta gran! Al teatre Principal d'Olot

Quatre corals de gent gran de la Garrotxa –la coral del Casal de Gent Gran, la coral de l'Antic Hospital Sant Jaume, la coral Puigsacalm i la coral Poligala– ofereixen peces d'Albert Guinovart i inspirades en la figura del comte Arnau, un cavaller medieval que cerca el plaer en la deshonra de les dones casades i solteres.