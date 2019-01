Tecnologia per aconseguir-los

Cada any passa el mateix: ens proposem un o diversos objectius per assolir al llarg dels següents 12 mesos i gairebé sempre tot acaba en poc més que bones intencions. Però ves per on que la tecnologia pot, un cop més, ajudar-nos en el dia a dia. En aquest cas amb els propòsits d'any nou. El primer que cal tenir clar és que, tal com va dir en el seu dia Jen A. Miller al New York Times, els objectius han de ser específics, quantificables, realitzables, rellevants i assolibles en un termini de temps concret.

Un cop tenim clars aquests paràmetres, és hora de tirar de la tecnologia per aconseguir el nostre ?o els nostres? objectius marcats per al nou any.

Posar-se en forma

Començar sortint a caminar per evolucionar al trot i acabar corrent és una excel·lent forma de posar-se en forma. Per això són clau uns bons auriculars sense fil per escoltar la ràdio, un bon podcast o la nostra música preferida. Un rellotge intel·ligent o una polsera d'activitat seran fonamentals per a controlar la nostra evolució i motivar-nos en el procés. Existeixen a més moltes aplicacions d'exercicis d'alta intensitat que ens ajudaran, o videojocs com Fitness Boxing que són autèntics «crema greix».

Perdre pes

Un robot de cuina ens permetrà menjar de forma més saludable, ja que cuinarem en menys temps i evitarem aliments processats. Ens permetrà crear plats que requereixen hores de preparació en tan sols minuts i sense gaire esforç.

Una batedora de got de qualitat ens acostarà al món dels sucs i els batuts de proteïnes, cereals o verdures. Hi ha vida més enllà de la fruita...

Més propòsits difícils

Deixar de fumar és un altre dels grans reptes que un es posa any rere any. Hi ha moltes aplicacions que usant la gamificació ajuden a aconseguir-ho. Això sí, per a molts fumadors els pegats o xiclets de nicotina segueixen sent imprescindibles.

Estalviar una mica de diners, viatjar pel món i aprendre anglès són propòsits més fàcils d'aconseguir si s'utilitzen les aplicacions adequades. El millor d'aquests tres objectius és que tots estan interrelacionats: si estalviem podrem viatjar més i així posar en pràctica el nostre anglès. Que visquin les apps!