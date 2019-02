Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Les propostes per sortir de casa aquest cap de setmana

Comerç. Segona edició del districte 21 (Firarebaixa)

Girona, del 31 de gener al 3 de febrer

FiraRebaixa, que ara és Districte 21, se celebra fins aquest diumenge, 3 de febrer, al Palau de Fires de Girona, amb un total de 46 expositors i una desena d'actuacions musicals. Aquesta 2a edició que manté l'aposta de nova imatge i format presentats l'any passat, pretén oferir la shopping experience més completa amb zones de descomptes, concerts i espectacles en directe. Expositors en moda d'home, moda de dona, moda infantil, llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria exhibiran les millors oportunitats durant els 4 dies de fira. Merkado Negro, BigBlack Rhino, Carmen 113, Toni Beiro i Alverd Oliva hi posen la música, mentre Atrapasomnis i els Trambòtics, l'animació per als més petits.



Música. Les cançons seran sempre nostres

Auditori de l'Ateneu de Banyoles, dissabte 2

El carismàtic líder del grup Obeses, Arnau Tordera, i el tenorista Magí Canyelles s'han unit per crear l'espectacle «Les cançons seran sempre nostres». El seu objectiu és recuperar i normalitzar l'ús popular de la cançó tradicional, un patrimoni que, de generació en generació, ha recollit les històries, inquietuds i sentiments de la gent.



Esports. Wind Games

Empuriabrava, del 31 de gener al 2 de febrer

"The Wind Games", la competició internacional de vol indoor més mediàtica del món ja està en marxa. Aquesta sisena edició reuneix els millors 200 voladors indoor del món i compta amb l'estrena d'una nova modalitat competitiva, les Relay Races (Relleus), una disciplina dinàmica de velocitat on equips de 4 voladors realitzaran curses de relleus.



Música. Mägo de Oz

La Mirona de Salt., dissabte 2

La banda de folk metal compleix 30 anys i ho celebra amb una gira espectacular. Aquest dissabte actuen a La Mirona on es podran escoltar alguns dels temes del seu nou treball, "Ira Dei", que sortirà a la venda el proper mes de març.



Música. Festival Acoustic Vell

Centre Cívic Barri Vell - Mercadal de Girona, divendres 1 i dissabte 2

El festival cultural multidisciplinari del Barri Vell arriba a la seva dissetena edició amb una proposta musical i cultural per a tots els gustos. Enric Montefusco ofereix música i lectura el divendres, i dissabte serà el torn de "Me dicen que queme cosas" i "Ran Ran Ran".

Familiar «Euria» de Cia. Markeliñe

Teatre Municipal de Roses, diumenge 3

Euria (pluja) parla del que ens passa quan alguna cosa o algú a qui estimem ja no hi és. I de tot aquest temps que necessitem per comprendre i acceptar que les coses han canviat. Euria està fet amb gotes d'aigua, un paraigua vermell, una caixa d'eines, llàgrimes guardades, 4 acrobàcies, i gestos bells en una cançó.



Festes. La festa de la Candelera

La festivitat de la Candelera porta diverses festes a la província.

Castelló d'Empúries, tot el cap de setmana

La vila alt empordanesa celebra la festa major d'hivern amb actes per a tots els públics. Bloop! un espectacle màgic, de Pep Bou; el dissabte a les 4, la trobada de Puntaires diumenge o el campionat de botifarra són algunes de les activitats que se celebren.

Esponellà, tot el cap de setmana

Esponellà celebra la Festa de la Candelera al voltant del Ball del Tortell, una dansa on sis dones ballen amb un tortell i un ram de flors encintat a les mans. La dansa es pot veure el dissabte a la tarda, després de les sardanes, a la plaça Major d'Esponellà.

Palau-Saverdera, tot el cap de setmana

El municipi alt empordanès celebra la seva festa major d'hivern per la Candelera. Diumenge és el dia central de la festa, amb sardanes i ball amb l'orquestra Costa Brava.



Gastronomia. Uriçada Popular

Sant Feliu de Guíxols, dissabte 2

Dins el marc de la campanya gastronòmica Temps d'uriços, Sant Feliu proposa una Uriçada Popular als Jardins Juli Garreta. Per 6 euros, els participants podran degustar 6 uriços i una copa de cava.