Set propostes per sortir de casa aquest diumenge

Segona edició del districte 21 (Firarebaixa)



FiraRebaixa, que ara és Districte 21, se celebra fins aquest diumenge, 3 de febrer, al Palau de Fires de Girona, amb un total de 46 expositors i una desena d'actuacions musicals. Aquesta 2a edició que manté l'aposta de nova imatge i format presentats l'any passat, pretén oferir la shopping experience més completa amb zones de descomptes, concerts i espectacles en directe. Expositors en moda d'home, moda de dona, moda infantil, llar, calçat, marroquineria, joieria, complements i llenceria exhibiran les millors oportunitats durant els 4 dies de fira. Merkado Negro, BigBlack Rhino, Carmen 113, Toni Beiro i Alverd Oliva hi posen la música, mentre Atrapasomnis i els Trambòtics, l'animació per als més petits.

«Euria» de Cia. Markeliñe a Roses



Euria (pluja) parla del que ens passa quan alguna cosa o algú a qui estimem ja no hi és. I de tot aquest temps que necessitem per comprendre i acceptar que les coses han canviat. Euria està fet amb gotes d'aigua, un paraigua vermell, una caixa d'eines, llàgrimes guardades, 4 acrobàcies, i gestos bells en una cançó.

Festa de la Candelera a Castelló d'Empúries i Palau-Saverdera



Castelló d'Empúries celebra la festa major d'hivern amb actes per a tots els públics. La trobada de Puntaires diumenge o el campionat de botifarra són algunes de les activitats que se celebren.

Palau-Saverdera també celebra la festa major d'hivern per la Candelera. Diumenge és el dia central de la festa, amb sardanes i ball amb l'orquestra Costa Brava.

Uriçada Popular a Sant Feliu de Guíxols



Dins el marc de la campanya gastronòmica Temps d'uriços, Sant Feliu de Guíxols proposa una Uriçada Popular als Jardins Juli Garreta. Per 6 euros, els participants podran degustar 6 uriços i una copa de cava.

Mostra d'Animació i Curtmetratges a Cassà de la Selva



La Mostra d'Animació i Curtmetratges de Cassà, organitzada per Cineclub Vuitimig des de l'any 2000. La seva programació es basa en els curtmetratges, ja siguin videoclips o pel·lícules infantils, difícils de trobar en els circuits comercials. Diumenge es fa el lliurament del 13è Premi Domènec Torrent i Gelmà a cinema Kursaal de Penelles, a la Sala del Centre Recreatiu .

Fira del Farro a la Vall de Bianya



El farro és un conreu distintiu de la Garrotxa, i la Vall de Bianya celebra una fira dedicada a aquest producte. Parades amb productes artesanals, exposicions d'animals, tastets de farro i un llarg seguit d'activitats, com el lliurament del títol de Padrí i Padrina de la Fira del Farro.

Marxa senderista solidària a Cala Estreta de Palamós



L'ONGD Palamosina "Junts x ells" proposa una marxa senderista d'11 km pel camí de ronda de Palamós, passant per S'Alguer i la platja de Castell. Els diners recaptats es destinen al projecte de l'ONGD "Junts x ells" a Guinea Bissau.