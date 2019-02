Dones que habiten els marges

L'escriptora britànica Olivia Laing realitza, amb Crudo , un apassionant exercici narratiu en què Kathy, la seva protagonista i alter ego, comparteix escenari entre les notícies més dures del món amb les frivolitats més acusades.

matías crowder

Crudo neix d'una fusió particular. La de la seva autora, Olivia Laing (Regne Unit 1977), amb la vida de la veritable Kathy Acker, la poeta punk americana. Lang es permet tornar-la a la vida, utilitzar-la com a llançadora d'una depurada ficció, vestir-se amb la seva pell i buidar la seva experiència en la d'ella. La veritable Kathy Acker va morir a Tijuana als 50 anys (1997), quan buscava teràpies alternatives per combatre un càncer terminal. Laing la porta al present per crear una ficció experimental sobre el món àcid i en caiguda lliure en el qual vivim. El resultat és la barreja més explosiva d'ambdues. La punk, transgressora, de la veritable Acker, al costat de l'esmolada i crítica de Laing.

La Kathy de Crudo és el resultat d'aquesta mutació. Una Kathy que és escriptora i que es casarà. És l'estiu de 2017 i el món sencer perd els seus fonaments sota la caòtica era Trump. Buida, i «moderadament histèrica», la protagonista diu sentir-se com una drag queen, després que un càncer de mama l'obligués a amputar-se els pits.

Olivia Laing sorprèn amb aquesta novel·la addictiva, que va formar part dels 100 millors llibres de 2018 segons el New York Times. Tan provocativa com experimental, ja el títol ens remet a una escriptura espontània, «crua». Efecte que li atorga actualitat i una alta dosi de transgressió, com si copiés la consciència moderna bombardejada pels esdeveniments personals i les notícies poc digerides. Escenari que comparteix amb les frivolitats de la vida diària.

La vida tampoc li ho va posar fàcil a la Kathy, la de ficció, amb una mare suïcida i un pare que les va abandonar poc després de néixer orfe en el sentit més essencial, es va veure empesa al món de l' streptease en un antre de Times Square (com la veritable Acker) fins a començar a invertir en béns arrels. A la moderna noia punk Laing la situa entre un hotel de luxe italià per súper rics a un Regne Unit paralitzat pel Brexit. Mentre les notícies són testimoni del talent humà per la crueltat, a ella, com a escriptora, la preocupa posar-se morena i veure per Twitter si alguna de les seves amigues està gaudint d'unes vacances millors que les seves. El canvi de la Kathy, la maduresa, s'associa amb el canvi dels paisatges polítics i socials que travessa el món, on el feixisme està en augment i la veritat és morta.

Crudo conté una fórmula original per llegir el present. «Feia deu anys, potser fins i tot cinc, era possible no prestar atenció a les atrocitats, creure que aquest tipus de coses succeïen sempre en una altra banda, en un ordre d'una realitat diferent a la teva. Ara, com a conseqüència d'internet, era com si l'angle cec s'hagués tornat molt petit i es mogués de forma impredictible com una bala». Pensaments delirants, de vegades foscos, basculen entre l'escepticisme i la paranoia d'una heroïna que sembla deixar-se absorbir pel corrent i, ja en el seu interior, escriure sobre ella.

Laing reconverteix la novel·la en un relat brillant i divertit, aconseguint capturar l'aura de neurosi que regeix a Occident a través d'aquesta Acker ressucitada. Crudo és, alhora, una detallada llista de símptomes moderns: aversió al compromís i una por aberrant al futur.

Laing va deixar el seu treball com a periodista i va emprendre el seu primer viatge narratiu a To the River: A Journey Beneath the Surface (Canongate). Aquest mateix camí va desembocar poc després en un segon llibre, El viaje a Echo Spring. Laing va arribar després a Nova York arrossegada per una història d'amor que va fracassar. El desemparament va donar els seus fruits amb l'assaig La ciudad solitaria (Capitán Swing), aclamat per crítica i públic. Considerada com una de les millors escriptores de no-ficció britàniques, Crudo és el seu salt a la ficció més pura.