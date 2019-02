Emmet contraataca

La Lego Película és una de les millors i més originals pel·lícules d'animació de la dècada gràcies a la seva capacitat per agafar una marca sobradament coneguda i convertir-la en un divertidíssim exercici de metallenguatge. Això es devia, sobretot, als seus directors, Phil Lord i Chris Miller, que a la segona part s'han limitat a escriure el guió i cedir la batuta a Mike Mitchell i Trisha Gum.

Les primeres crítiques destaquen que el canvi es nota relativament poc, perquè La Lego Película manté el nivell de gags per minut i porta la història a nous nivells expressius sense renunciar a l'esperit referencial i bandarra de l'original. En aquesta ocasió, Emmet i Lucy s'han hagut d'acomodar a la vida d'un món apocalíptic arran de la invasió dels Duplo. Ell ho porta la mar de bé, perquè és feliç en qualsevol circumstància, però ella se sent que hauria d'estar fent alguna cosa per combatre els invasors. Quan Lucy és abduïda per un misteriós enemic alienígena, Emmet haurà de tornar de ser l'heroi de la història i explorar altres mons per rescatar-la.

La seqüela torna a jugar amb la mateixa idiosincràsia de les joguines, però també amb un inabastable espiral de referències que flirtegen amb l'ahir i l'avui de tots els gèneres. Una bona prova d'això és que la figura d'Aquaman tingui un paper secundari a la funció i que porti la veu de ni més ni menys que Jason Momoa. La versió original també compta amb altres grans noms com els de Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks, Will Arnett, Alison Brie, Jonah Hill, Nick Offerman, Channing Tatum, Cobie Smulders, Ralph Fiennes, Bruce Willis, Tiffany Haddish, Will Forte, Maya Rudolph i Charlie Day.