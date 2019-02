El fill malvat

Les pel·lícules de terror amb nen són un gènere en si mateix, perquè al final la infantesa és un territori especialment propici per a la manifestació d'allò sobrenatural. Per això grans autors del gènere s'han servit de la mirada infantil per subratllar el que hi ha d'inquietant a les nostres zones de confort i als racons més inexplorats de la quotidianitat. Dins d'aquesta tendència hi ha un matís igualment fructuós: les pel·lícules de terror amb nen malvat. Des d'obres mestres com La profecía fins a experiments més discutibles com El buen hijo, hi ha nombrosos títols que exploren la possibilitat que la innocència sigui la perfecta disfressa per a l'encarnació del Mal. D'això va The prodigy, una cinta de terror de Nicholas McCarthy (autor de la molt reivindicable The Pact, que inexplicablement no se cita mai quan es parla de les grans mostres recents del gènere) que reincideix en la idea que el propi fill sigui capaç de les més grans atrocitats malgrat la seva curta edat. Veurem si cau del costat de les bones pel·lícules sobre el tema, però de moment té en contra que l'adotzenament d'estrenes de terror comença a ser insostenible.

La protagonista de The Prodigy és Sarah, una dona que comença a detectar un comportament molt estrany en el seu fill. Al principi ho atribueix a alguna mena de trastorn i pren mesures en aquest sentit, però a mesura que passa el temps es va convencent que el nen és víctima d'una força sobrenatural. A partir d'aquí, Sarah ha de prendre una decisió molt dràstica: protegir el seu fill més enllà dels seus actes i les seves conseqüències, o bé plantar cara a la realitat i acceptar que això que el domina potser és irreversible.

Molt basada en els ensurts i la idea que no s'està segur ni a la pròpia llar (un dels pilars fonamentals del gènere), la pel·lícula destaca per les seves atmosferes tèrboles i un notable repartiment encapçalat per Taylor Schilling, Brittany Allen, Jackson Robert Scott (que interpreta el nen protagonista, i a més d'una forma molt convincent), Colm Feore, Peter Mooney, Olunike Adeliyi, David Kohlsmith i Mark Sparks. The Prodigy és una producció d'Orion Pictures, un dels logos que més nostàlgia genera de la història moderna del cinema.