Un molt mal dia

Els bucles temporals ja són un gènere en si mateix, i costa trobar-ne que aportin alguna novetat al que hem vist a films com Atrapado en el tiempo o Feliz día de tu muerte . Muñeca rusa , sèrie de Netflix que ho tracta en clau de comèdia negra, ho aconsegueix. I té mèrit, perquè d'entrada sembla una simple suma dels plantejaments de les dues pel·lícules.

La protagonista d'aquesta sèrie és Nadia, una dona de vida tirant a erràtica que assisteix a una festa organitzada en el seu honor. Les coses van segons el guió: beu molt, massa, fa una mica el ridícul i acaba marxant amb un dels convidats. Però quan surt al carrer, mor atropellada. La cosa no acaba aquí: Nadia es torna a despertar, de nou a la festa, en un punt concret en què reflexionava sobre la seva desordenada existència. Al principi atribueix l'incident als excessos i, un altre cop, quan surt de la festa, mor. I torna a despertar. A partir d'aquí, s'adona que està atrapada en un bucle inexplicable, i converteix cada repetició en l'intent d'entendre per què passa el que li passa. Però naturalment, saber com acaba la festa no para de complicar-li la vida.

Creada per l'actriu Amy Poehler la guionista Leslye Headland i la mateixa protagonista de la sèrie, Natasha Lyonne, Muñeca rusa potser no innova molt des del punt de vista argumental, però sí que encerta en el to: comença com una comèdia irreverent i, a mesura que avança l'acció (o la repetició), va adoptant unes notables atmosferes de malson. Com ja va saber fer Harold Ramis a Atrapado en el tiempo, el fet que el dia es reiniciï porta a no poques reflexions sobre allò que convertim en sistèmic de les nostres vides, però també en una agra mirada a allò que creiem saber sobre els altres i nosaltres mateixos. És per això que la sèrie acaba essent més una comèdia negra (amb ocasionals incursions en el thriller sobrenatural) que no un simple encadenat de gags, convertint-se en una proposta tan singular com recomanable. El repartiment, que funciona a la perfecció, inclou Greta Lee, Rebecca Henderson, Charlie Barnett, Brendan Sexton III i la veterana Elizabeth Ashley.