Mites sobre l´alimentació relacionats amb el càncer

Els hàbits de vida saludable poden disminuir fins al 50% el risc de càncer. Amb això ens referim a no fumar, a no beure alcohol, a realitzar activitat física i a seguir una alimentació saludable, rica en fruita, aigua, fruits secs, verdures, vegetals, peix i oli d'oliva.

Tot i que sabem que l'anomenada dieta mediterrània és la millor a l'hora de prevenir el càncer, moltes vegades ens deixem portar per certs hàbits o aliments que ens atrauen més, o que ens sorgeixen en el dia a dia i que hem de saber identificar com a cancerígens o no. A més, cal afegir l'existència dels mites, interpretacions que van més enllà de la ciència, i que no tenen cap base sòlida. En una entrevista amb Infosalus, Sebastián Del Busto, coordinador de programes de prevenció i promoció de la salut de l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) i metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública, detalla quins són aquests aliments o hàbits alimentaris que són cancerígens i quins, en canvi, són falsos o en tot cas no han estat demostrats.



La torrada cremada

«Hi ha estudis que van relacionar en animals un increment de càncer d'estómac després d'un consum de part cremada d'aliments rics en midó. Això sí, extrapolar a humans aquestes conclusions és complicat», explica Del Busto. De fet, destaca que en aquest moment no existeix cap evidència que digui que menjar una torrada cremada incrementi el risc de càncer». Però vistes les conclusions en els animals, algunes entitats, especialment al Regne Unit, recomanen no menjar la part cremada de la torrada, però es fa més en base a la intuïció que no pas en la recerca. La substància que es genera és la crilamida, objecte d'estudi en el seu moment, és el que es genera amb el cremat de la torrada», remarca.



La copa de vi diària

Malgrat que s'han realitzat molts estudis sobre els possibles beneficis del vi negre com a aliment per fer front al càncer, l'expert de l'AECC indica que es tracta d'un «mite total» el fet que la copa de vi negre al dia sigui beneficiosa contra l'infart o per exemple contra el càncer. «De fet hi ha una frase que diu que la millor quantitat d'alcohol per prevenir el càncer és cap. Com més alcohol consumim, més incrementem el nostre propi risc de malaltia, per exemple de càncer», ressalta.



Menjar calent provoca càncer?

Per ara, la teoria que el càncer de gola està relacionat amb menjar aliments molt calents està en fase d'estudi i aquí les posicions de la comunitat científica estan dividides. El motiu és que l'Agència Internacional de Recerca del càncer, entitat de referència científica en aquest àmbit, va treure fa un parell d'anys un estudi fet a Àsia que relacionava el consum de begudes calentes amb el càncer d'esòfag. «Es va veure la relació, es generava una irritació en l'esòfag que a llarg termini el provocava. Té sentit i hi ha recerques que ho recolzen, però encara no hi ha prou recerca per realitzar una recomanació general», precisa.



Consum de carn processada

El consum de carn processada no és beneficiós a l'hora de prevenir el càncer. Es tracta d'aquella carn que es transforma a través de qualsevol procés (salaó, curació) per incrementar la seva vida o millorar el seu sabor, com per exemple les salsitxes, l'embotit, el pernil, la carn en conserva, o la carn de llauna. «Sí que està comprovat que incrementa el risc de càncer de còlon. Tot i així, el consum d'aquests aliments perquè s'incrementi el teu risc ha de ser moltíssim o abundant. Si és molt de tant en tant tampoc passa res, i si se segueix una dieta saludable, tampoc. Això sí, no són aliments que hagin de consumir-se diàriament. Sempre és millor evitar-los», remarca.



La carn vermella, a debat

La carn vermella torna a ser un focus d'investigació. I és que hi ha indicis que suggereixen que pot ser un aliment que genera efectes nocius per a la salut. «No és un aliment que es recomani per al seu consum diari, sinó amb moderació avui dia. En aquests moments sí que recomanem aquests aliments en qualsevol dieta, encara que sempre cal fer-ho amb moderació. El que cal consumir cada dia és el que marca una dieta com la mediterrània, basada en fruites, llegums, cereals integrals, verdures, peix i oli d'oliva», subratlla Del Busto.



El sucre accelera el càncer?

És molt estesa la idea que el sucre refinat afavoreix la multiplicació de les cèl·lules canceroses. Doncs bé, també es tracta d'un altre mite. El sucre és la principal causa d'obesitat i de sobrepès, però el sucre no accelera el càncer, sinó que és un mite, tot i que molt estès. «Per a una persona amb càncer o preocupada pel seu risc de càncer aquest concepte és un mite total. El metabolisme de cèl·lules cancerígenes és igual al de les cèl·lules sanes, tots dos consumeixen glucosa, i només canvia en la seva reproducció. És un mite i, per tant, no és cert que es reprodueixin més ràpid les cèl·lules canceroses per un increment del consum del sucre», subratlla.



Els transgènics són perjudicials?

Els productes genèticament modificats o transgènics són cancerígens? «No hi ha cap prova sòlida ni oficial que digui que generen algun mal a la salut, i molt menys que provoquin càncer», remarquen des de l'AECC.

Per últim, el metge també fa un toc d'atenció sobre una altra sèrie de mites o hàbits en el nostre dia que es creu que són cancerígens, com el fet de dormir amb el mòbil a prop, ja que segons aclareix, «avui dia no se sap que aquesta afirmació sigui certa».

Així mateix, destaca que «no hi ha cap herba que pugui curar el càncer», si bé puntualitza que, seguint el consell d'oncòlegs experts, sí que existeixen alguns medicaments que poden ajudar en el seu tractament, com les herbes medicinals en els símptomes secundaris a tractaments contra el càncer, però que hi hagi medicaments orgànics com a tal que curin el càncer és un mite, segons insisteix Del Busto.