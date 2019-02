Sant Valentech

Ja és pràcticament aquí el que és possiblement el dia de l'any en què més roses, perfums i corbates es venen. Però des d'aquest espai ens hem proposat dur Sant Valentí, un any més, a un nou nivell tecnològic que provoqui el goig i l'alegria en la nostra parella. Sigui del sexe que sigui.

I és que aquest 2019 hem fet un pas més buscant deu propostes que són igual d'interessants per a ells i per a elles. Però comencem pel niu d'amor... Fugint de tòpics endolcits fins a l'extrem, potser cal pensar en un regal de Sant Valentí més picant. Una cosa com el matalàs intel·ligent que han creat conjuntament Pikolín i Geeksme, un lloc de descans que no només monitoritza el nostre son i ens informa de si és ?o no? reparador, sinó que també informa de la qualitat de la rutina sexual de les parelles.

La conjunció del matalàs i unes polseres especials, al costat d'una aplicació per al mòbil ?iPhone i Android?, faran de voyeur digital que ens informarà sobre la periodicitat, la intensitat i la durada de tan plaent activitat.

També per a la llar, i sense oblidar-nos del romanticisme, hi ha dispositius ideals per regalar. Un bon exemple és l'SPC Nerta, un difusor d'aromes que, des del mòbil, impregnarà l'ambient amb la fragància perfecta per a una nit de passió.

El següent pas és il·luminar correctament l'espai. El llum portàtil intel·ligent i sense fils Eve Flare és perfecte per a aquesta comesa. Es pot canviar de color amb incomptables combinacions, es controla des del mòbil i, si es vol, es pot fer servir a l'exterior perquè és resistent a la pluja. Però compte amb el que fem a l'exterior, que hi ha veïns.

La música és fonamental perquè l'entorn amatori sigui perfecte. I aquí depèn dels gustos. N'hi ha que prefereixen la intimitat d'uns auriculars, com els Plantronics BackBeat Go 600, que són bells i ofereixen un so cristal·lí i poderós. Altres prefereixen el so incomparable d'un bon altaveu, per a la qual cosa el HomePod d'Apple és l'elecció ideal. La seva intel·ligència artificial i el seu assistent virtual suposen un joc interessant en certs moments. Però compte amb cridar el seu nom en un moment de passió, que ens pot ficar en un embolic.

Per immortalitzar l'amor etern dels amants d'una forma original, res com l'AirSelfie2, el primer dron específic per realitzar autoretrats. Encara que si es vol una càmera excel·lent que sigui capaç de fer molt més, la nostra proposta és el Huawei Mate 20 Pro. I sí, sabem que és un smartphone, però el seu conjunt de lents és tan excel·lent que ens ha enamorat més que moltes càmeres.

I si després de l'enrenou més passional seguim indecisos amb el regal de Sant Valentí, un rellotge intel·ligent com el Fitbit Ionic Adidas ?que ens encanta?, un altaveu Bluetooth com l'Energy Outdoor Box Bike ?que ens diverteix? o un ordinador com el Lenovo Ioga Book C930 ?que ens apassiona? són unes idees magnífiques. Però aquell matalàs... Ufff...