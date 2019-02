Sis propostes per sortir de casa aquest diumenge

Fira del Porc

El municipi de Canet d'Adri celebra aquest diumenge, de les 9 del matí a les 7 de la tarda a la zona del pavelló municipal, la VIII Fira del Porc. Així, són ja vuit anys d'aquesta celebració, que acull diverses activitats per conèixer més a fons totes les possibilitats que ofereix la matança porcina. Els visitants podran gaudir d'una mostra d'especejament del porc i d'una fira d'artesans, així com aprendre el procés de l'elaboració d'un embotit. Els més petits també tindran el seu espai amb activitats infantils. La festivitat també inclou un bon grapat d'activitats paral·leles com passeig en poni, exposició de vehicles clàssics, xocolatada popular o balls dels gegants de Montcal, entre altres activitats.

Familiar. «Pell de Llarinté»

El teatre Principal d'Olot es representa una adaptació lliure d'un conte mandinga. Aquests contes s'expliquen per a petits i grans quan es fa de nit a la sabana, al voltant d'una foguera, entre danses, cançons i rialles. Aquesta és la història d'una parella que viu en un poblat al Senegal. Junts viuran mil aventures i faran el que sigui per complaure el seu nadó.

Fira del Fajol

El poble de Batet de la Serra, pertanyent al municipi d'Olot, celebra diumenge una fira dedicada al producte típic de la zona, el Fajol. Durant tot el diumenge es podrà gaudir d'un mercat de productes de proximitat, degustacions de diferents tastets elaborats amb fajol, demostracions d'oficis tradicionals, i com anovetat aquest any, una demostració de la construcció d'una cabana de marge a can Frontana, que s'acabarà l'any que ve.

Run4Cancer

El dia 4 de febrer és el dia Mundial del Càncer, i per a recaptar fons per als malalts i els seus familiars, la Fundació Oncolliga organitza la cursa Run4Cancer. La carrera té dues modalitats, una de 5 km per a tots els públics, i una altra de 10 km per als corredors habituals. Se celebra de forma simultània a 8 poblacions: Figueres, Olot, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Riudellots, Salt i Tossa de Mar.

Fira Rebaixa

Palafrugell celebra la seva particular Fira Rebaixa, amb descomptes i rebaixes als comerços de la ciutat, i parades al carrer.

Gastronomina. Calçotada Popular

La temporada de calçotades ja ha començat, i el municipi baix empordanès celebra la seva particular calçotada aquest diumenge. Per 18 euros, es podrà gaudir de calçots, botifarra, mongetes i postres. Després del dinar, hi haurà concert amb el grup Xarop de Nit.