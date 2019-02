Behemoth, Berri Txarrak i Sôber s'incorporen al cartell del Doctor Music Festival 2019

El Doctor Music Festival (DMF), que se celebrarà de l'11 al 14 de juliol a Escalarre, al Pirineu lleidatà, va anunciar ahir noves incorporacions al seu cartell. Behemoth, Berri Txarrak, Anathema, Sôber, Yoghourt Daze, Hawkwind són els noms que s'afegeixen al primer avanç, anunciat fa unes setmanes. Segons l'organització, aquests grups arriben com un «potent desembarcament del rock europeu», com Behemoth, banda polonesa considerada un dels més grans exponents del death metal que l'any passat ja va actuar a Espanya i va esgotar totes les localitats i que, en el Doctor Music Festival, tocarà el divendres 12 de juliol. També aquell divendres tindrà lloc l'actuació de Sôber, una de les bandes «més consolidades i amb més envergadura de la nostra escena de rock metal alternatiu». En el cas dels navarresos Berri Txarrak arribaran el dissabte 13 de juliol en el marc de la seva llarga gira de comiat, després de 25 anys de trajectòria, mentre que el grup de Liverpool Anathema actuarà també el dissabte 13 de juliol i ho farà per demostrar una «trajectòria impecable de gairebé 30 anys».