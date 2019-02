Beneficis saludables de menjar pomelo

L'aranja o pomelo és un cítric amb àmplies propietats i gran versatilitat a la cuina, però és poc utilitzat. És una bona opció per prendre fruita i està inclòs en moltes dietes per rebaixar pes, però no obstant això, aquesta fruita ha de prendre's amb precaució o fins i tot eliminar-se de la dieta si es pateixen determinades patologies i es consumeixen alguns medicaments.

Segons explica la doctora Montserrat Folch, especialista de l'Hospital Quirón Teknon i autora de Frutoterapia, l'aranja pot millorar la nostra salut a través d'un gran nombre de mecanismes que inclouen efectes anticancerígens, antioxidants, o antiinflamatoris.

A més, és un regenerador del sistema immunològic i de les cèl·lules, augmenta les defenses de l'organisme, té un efecte laxant i millora el trànsit intestinal. «És una fruita cítrica molt versàtil que dona molt joc a la cuina. Així, podem incloure-ho a la nostra dieta tant en plats dolços com salats, o com a entrant, postres o com a acompanyament d'un segon plat», apunta la doctora Folch.

També és una bona opció en forma de fruita natural, en una macedònia (com a suc per a amanir-la o bé com a peça de fruita), com a suc, sol o juntament amb altres fruites, en una broqueta de fruites cítriques composta, per exemple, per papaia, mango, pomelo, kiwi, maduixes o gerds, en forma de liquat o batut de fruites i/o vegetals o com a condiment en una amanida.

Durant la primavera i estiu, el pomelo pot venir més de gust en forma de gelat, sorbets o granissats però també es pot optar per combinar-lo amb un iogurt i endolcir-lo amb mel o melassa i pot convertir-se en un gran berenar. Amb melmelada pot formar part de l'esmorzar i ser unes bones postres incluint-lo en un púding o un mousse. En forma de llavors, el pomelo es pot afegir a les amanides, o decorar una crema o puré de verdures.



Precaucions de consum

Tot i els seus beneficis, la doctora Folch adverteix que el pomelo en forma de fruita o de suc pot interaccionar amb certs medicaments i contribuir a mantenir concentracions elevades en sang d'alguns medicaments, és a dir, augmentaria la biodisponibilitat d'aquests i podria prolongar les seves accions farmacològiques. «Si s'està en tractament per a la hipertensió, colesterol o depressió, és millor no prendre'n o reduir-ne el consum, perquè aquest pot arribar a obstaculitzar l'assimilació d'alguns medicaments. És el mateix que succeeix amb els antibiòtics», apunta Folch.

El pomelo tampoc és aconsellable pels qui pateixen de certes afeccions com gastritis o úlceres, perquè aquesta fruita estimula la producció de sucs digestius, un efecte no desitjat en aquests casos.

Per tal de conservar i aprofitar el seu gran contingut en vitamina C, és millor tallar-lo i preparar-lo un moment abans de consumir-lo, ja que en entrar en contacte amb la llum, l'aigua i la calor, part de les seves propietats es perden.

Si no ens agrada massa el seu sabor amarg-àcid, cal triar les peces menys àcides i endolcir-lo amb mel, melassa o un altre tipus d'edulcorant.

L'aigua és el principal component d'aquest cítric, per la qual cosa el pomelo posseeix un escàs valor calòric, a canvi dels hidrats de carboni. La fibra no és representativa a la polpa, però sí que es pot trobar en la part blanca i a l'escorça. D'altra banda, l'aportació de vitamina C d'un pomelo supera en 30 mg la ingesta diària recomanada per aquest nutrient. Cal no perdre de vista el beneci de la vitamina C perquè intervé en la formació de col·lagen, ossos i dents, glòbuls vermells i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments i la resistència a les infeccions. A més, el seu consum ens proporciona provitamina A o betacarotè, que es transforma en vitamina A al nostre organisme conforme aquest el necessita. Aquesta vitamina és essencial per a la visió, el bon estat de la pell, el cabell, les mucoses, els ossos i per al bon funcionament del sistema immunològic. Totes dues vitamines, compleixen a més una funció antioxidant.



Propietats antioxidants

El grup de les fruites cítriques té deliciosos sabors dolços i àcids, amargs i exòtics i gustosos, la qual cosa fa que combinin a la perfecció amb tot tipus de plats i presentacions gastronòmiques.

Segons explica la doctora Folch, els cítrics, el grup de fruites entre les quals es troba el pomelo posseeixen grans beneficis a causa del seu gran contingut en vitamina C i el seu poder antioxidant.

La doctora Folch afegeix que els cítrics milloren l'estat de la pell, contribueixen a reforçar el sistema immunològic, a baixar el colesterol i a combatre l'anèmia, entre altres aspectes. A més, ajuden a prevenir refredats i accelerar la seva recuperació, alguna cosa que els converteix en grans aliats en els mesos més freds de l'any.

Els cítrics contenen aigua, fibra, hidrats de carboni, vitamina C, minerals (potassi, magnesi, calci), betacarotè (vitamina A), àcid fòlic, pectina i avonoides (antioxidants) i no tenen greixos, sodi ni colesterol. Les taronges, llimones, mandarines, llimes i pomelos són els més coneguts, i de fet són fruites molt versàtils en la cuina.

L'Organització Mundial de la Salut recomana el consum diari de cítrics per augmentar les defenses i prevenir malalties com alguns tipus de càncer i malalties cardiovasculars.