Família amb poders

Hi ha tantes sèries de superherois que l'oferta ha arribat a saturar, però de tant en tant apareixen produccions que aconsegueixen donar una mica la volta a aquesta percepció. És el cas de The Umbrella Academy, sèrie de Netflix que adapta un còmic de Gerard Way i que sap renovar les possibilitats expressives del gènere.

Hem vist moltes famílies de superherois en pantalla, des de Los Cuatro Fantásticos fins als subversius protagonistes de Kick-Ass, passant per aquella infravalorada comèdia de Disney que era Sky High. The Umbrella Academy juga una mica a totes bandes, perquè porta implícit un clar homenatge a l'estructura de les vinyetes més clàssiques i, al mateix temps, juga a l'extravagància sense deixar de banda un cert esperit de denúncia. És, per damunt de tot, una metàfora de la diversitat. Els seus protagonistes són els membres d'un clan que tenen poders, però que sempre han tingut moltes diferències perquè les seves habilitats no sempre són compatibles i han marcat profundament els seus respectius caràcters. Quan el patriarca de la família mor, els descendents hauran d'aprendre a superar les seves diferències per resoldre l'enigma que l'envolta, i això passa per convertir-se en veritables superherois.

L'aposta de Netflix és clara: adaptar el còmic amb rigor mentre té cura que el producte tingui una ànima pròpia que la converteixi en una icona del gènere. Es palpa, sobretot, en la perfecció formal de la sèrie, que presenta uns efectes visuals que no tenen res a envejar de les adaptacions cinematogràfiques de còmics, però sobretot en uns guions que fan autèntics malabarismes per harmonitzar acció, drama i irreverència.

Un altre dels aspectes destacats d'aquesta sèrie és el seu repartiment, encapçalat per la gran Ellen Page (la protagonista de Juno, una de les veus més compromeses de la seva generació, deu gran part de la seva popularitat a la saga dedicada als X-Men), Robert Sheehan, Adam Godley, Cameron Britton, David Castaneda, T.J. McGibbon, Ben Hopper, Eli Ham, Aidan Gallagher i el veterà Colm Feore. La sèrie, formada per deu episodis, s'estrena demà a tot el món.