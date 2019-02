Heroïna del futur

Feia anys que James Cameron anava al darrere de fer una adaptació de la novel·la gràfica Alita: Battle Angel, i va trobar el perfecte còmplice en Robert Rodríguez, a qui va acabar cedint la direcció del projecte. Ara s'estrena arreu del món amb l'objectiu de convertir-se en una nova franquícia fantàstica.

Situada en un futur llunyà, la pel·lícula comença quan Alita, mig humana i mig màquina, es desperta a casa del doctor Ido, que ha aconseguit tornar-la a la vida després de trobar-la enmig d'un munt de ferralla. La noia intenta tenir una vida normal malgrat sentir-se diferent de la resta de persones que l'envolten, mentre va descobrint que hi ha coses del seu passat que no acaben de quadrar. Un bon dia, comença a ser perseguida pel que semblen uns mercenaris d'elit, i Alita s'adona que el seu paper al món és molt més important del que semblava. És així com accepta que em realitat és una guerrera implacable que pot tenir a les seves mans el futur de la humanitat.

Pressupostada en uns astronòmics 200 milions de dòlars, Alita: Ángel de combate és el perfecte híbrid entre els universos creatius de Cameron i Rodríguez: del primer irradia la seva megalomania visual i les tendències operístiques, mentre que del segon destil·la els aires de sèrie B autoconscient i el gust per les escenes d'acció hereves de les vinyetes. El film promet, sobretot, pel seu enlluernador registre visual, que busca clarament ser icònic al seu gènere, i un excel·lent planter d'intèrprets que inclou Rosa Salazar (magnífica actriu televisiva que va començar a destacar en cinema gràcies a la saga de El corredor del laberinto), Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Jackie Earle Haley, Ed Skrein, Mahershala Ali, Lana Condor, Michelle Rodríguez i Eiza González.