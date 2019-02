Política entre bastidors

«EL CANDIDATO» ?Hugh Jackman i Jason Reitman recreen la campanya i els escàndols del polític demòcrata Gary Hart

Poca gent el recorda, però el polític Gary Hart va arribar a ser la gran esperança dels demòcrates el 1988 per provar d'arribar a la Casa Blanca després de dos mandats republicans de Ronald Reagan. Tenia el carisma, tenia la bona premsa i tenia els suports, però quan estava en plena campanya per a la nominació del seu partit va saltar l'escàndol: Hart havia mantingut relacions extramatrimonials amb una noia més jove i això el va fer saltar de la cursa. El candidato se centra tant en la reconstrucció de la campanya a les primàries de Hart com en la crònica de la seva infidelitat, que més enllà de les seves repercussions públiques permet un anàlisi gens convencional de la doble moral de la política nord-americana. Amb aquest film, Jason Reitman ha aconseguit les seves millors crítiques des dels temps de Juno i Up in the air, tot i que la seva discreta trajectòria comercial l'ha convertit en una corredora de fons en plena temporada de premis.

Basada en el llibre de Matt Bai, el millor de El candidato és que sap radiografiar la controvertida intimitat del seu protagonista i convertir-la en l'eix dramàtic d'una mirada molt punyent als bastidors de la política. Tot això amb l'estil entre irònic i amarg propi de Reitman, que fa una excel·lent feina de reconstrucció de l'època i del seu context social i mediàtic.

La pel·lícula també brilla, i molt, per l'excel·lent interpretació de Hugh Jackman, en la que és una de les seves millors interpretacions. És injust que no hagi acabat nominat a l'Oscar, perquè està realment esplèndid i sap capturar els matisos de tan polèmic personatge. Al seu costat, un gran planter de secundaris que inclou Vera Farmiga, J.K. Simmons, Sara Paxton, Kaitlyn Dever, Alfred Molina, Ari Graynor, Mike Judge i Kevin Pollak.