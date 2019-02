Revolució gràfica

Fins fa molt poc a els ordinadors, dedicats als videojocs, més conegut com gaming, eren toscs dispositius de grans dimensions. La veritat és que el paper que fan els ordinadors, de sobretaula és refereix, segueixen sent iguals. Però la cosa ha canviat -i de quina manera- pel que fa als portàtils. I és que aquests mastodòntics computadors amb grans pantalles, quilos i quilos de pes i unes bateries la duració de les quals no arribava ni a les dues hores en molts casos, ja són cosa del passat. Del lent i pesat passat. El present és lleuger, àgil i ràpid.

La firma nVidia va presentar dins l'incomparable marc del CES de Las Vegas aquest any una nova generació de targetes gràfiques, denominades RTX, que aconsegueixen mitjançant una renderització híbrida i l'ús d'intel·ligència artificial optimitzar al màxim el rendiment de la part gràfica d'un PC.

El principal avantatge d'aquesta nova generació de gràfiques és que aconsegueix reduir al màxim el consum elèctric. Aixi, per exemple, és pot jugar a portàtils amb fonts d'alimentació de tan sols 80W gairebe igual de potents màquines de sobretaula amb 250W d'alimentació elèctrica. Un sistema d'intel·ligència artificial en un grup de supercomputadors juga continuament als videojocs que incorporin aquesta tecnologia, la renderitzant i aprenent dels jocs. Posteriorment tota aquesta informació és descarrega a través dels controladors de la targeta a l'ordinador, millorant considerablement les imatges per segon per les quals corre el joc.

Aquestes millores augmenten també la qualitat de la il·luminació i les ombres en els jocs, aixi com la resolució. I tot és possible en ordinadors, portàtils que per fi pots portar d'aquí cap allà sense que et provoquin una hèrnia discal per excés de pes de la motxilla. El gaming ha entrat en una nova era.