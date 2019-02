Segueixen en forma

Parlar de Fitbit és parlar d'una marca que s'ha convertit en el seu propi producte. Igual que el pa de motlle l'anomenem pa Bimbo, o hi ha gent que anomena els iogurts «danones», en l'imaginari popular ningú parla de «monitors d'activitat». El que portem al canell és una Fitbit. I punt.

En certa manera aquesta identificació podria suposar un problema amb el pas del temps, atès que és molt difícil mantenir un nivell d'excel·lència alt. Però Fitbit el segueix aconseguint, i continua situant-se en els llocs d'honor del sector. El super últim producte, la Charge 3, és sense dubte la més completa de totes les polseres d'activitat que han fabricat fins ara.

La superpantalla tàctil és molt més eficient, la bateria -beneïda bateria- ens ha durat fins a una setmana, és submergible, i gràcies a superintel·ligència artificial permet registrar, monitoritzar i predir als períodes femenins així com els dies fèrtils. I tot es veu al mòbil. I sí, ho hem provat.

En l'aspecte esportiu, és més completa que mai, amb noves maneres d'exercici. Tan sols hem trobat un però: és massa ampla per a alguns canells.