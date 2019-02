Sis propostes d´oci per aquest dissabte

Festival del Circ

El Camp de Mart de la Devesa de Girona acull, fins al pròxim dimarts dia 19, la vuitena edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. La Gran Carpa acollirà dues funcions més. Al llarg d'aquests dies, una vuitantena d'artistes arribats d'una dotzena de països oferiran 24 atraccions mai vistes a Europa i es comptarà amb la participació de les principals companyies de circ d'arreu del món. El Festival es reparteixen en dos espectacles de selecció anomenats Blau i Vermell i totalment diferents. Alhora que els artistes actuen, són puntuats per un jurat de directors d'importants circs que decideixen els premis oficials de l'esdeveniment.

Fira. FiPORC

El porc agafa el protagonisme aquest cap de setmana a Riudellots de la Selva. Durant tot el cap de setmana es duran a terme degustacions, tallers, exposicions i tot d'activitats relacionades amb el procés de matança i elaboració d'embotits i el porc. Enguany tambñe es podrà visitar una mostra d'oficis antics, es podrà tastar una punxa de tres botifarres de 3 gustos diferents i diferents actuacions. Dissabte i diumenge, a partir de les 9 a diferents espais del municipi.

Gastronomia. Street Food Winter

La quarta edició de l'Street Food Winter de Llançà se celebra dissabte a l'envelat de la Vila, per iniciativa dels restaurants de la població amb la col·laboració de l'Àrea de Turisme. Es podran degustar 16 tapes acompanyades dels vins de la DO Empordà, amb les actuacions musicals de Kodjo Senyo Quartet, Strawberry Friends i Il Duo al Pesto.

Música. Kids from Mars

Kids from Mars és una banda molt jove nascuda a Blanes i formada per l'Óscar i en Roger, que amb només 15 anys ja es presenten en societat amb dos primers singles August i The Words I Already Said. Dues cares d'una mateixa moneda d'un duet que promet per la seva energia i maduresa musical. Al Teatre de Blanes.

Espectacle. «Forever»

El mite de Michael Jackson reviurà aquest dissabte a Girona amb Forever, l'únic espectacle arreu del món que han avalat tres membres de la família del desaparegut rei del pop. A més d'oferir un intens recorregut pels seus grans èxits, aquest és un espectacle que rendeix homenatge als seus balls i la seva figura. A la Sala Montsalvatge de l'Auditori de Girona.

Teatre. «Mort a les cunetes»

David Pintó i Joan Valentí firmen Mort a les cunetes, una adaptació del llibre amb el mateix títol d'Albert Fàbrega i el Diari d'un emboscat de Jaume Ollé. El muntatge narra la història de «La Fossa de Can Maçana o els Fets de Súria»: l'afusellament de vuit republicans, civils, la nit del 9 de febrer de 1939. A la Sala La Planeta de Girona.