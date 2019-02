Cinc idees per a sortir de casa aquest diumenge

Inici del Carnaval a diverses poblacions

Dissabte 23 i diumenge 24

El tret de sortida del tradicional Carnaval és aquest cap de setmana amb els sopars de colles i presentacions dels Carnestoltes. Diumenge és Porqueres on tindrà lloc la Rua de Carnaval pels carrers de les poblacions. Per a conèixer tots els actes del carnaval a les comarques gironines consulta el nostre especial de Carnaval.

Festivitat de Sant Antoni a Sant Feliu de Guíxols

Diumenge 24, 11 h

Amb motiu de la festivitat de Sant Antoni, Sant Feliu de Guíxols celebra la tradicional benedicció dels animals, amb una passada de cavalls pels carrers centrals. A la 13, a la recentment inaugurada zona de Rius i Calvet, es farà una exhibició eqüestre a càrrec de Santi Serra, amb l'espectacle «Volant Lliure».

Descobrint Mela Muter al Museu d'Art de Girona

Diumenge 24, 11.30 h

El Museu d'Art proposa aquest diumenge al matí una visita per descobrir una de les pintores d'avantguarda oblidades per la història de l'art. Una oportunitat única per endinsar-se en l'obra i vida de Mela Muter (Varsòvia, 1876 - París 1967), conèixer la seva vinculació amb la ciutat de Girona.

Familiar. «Via làctia» al Teatre Municipal de Roses

Diumenge 24, 12 h

Argos és un planeta ubicat al centre de la Via Làctia i els seus habitants tenen una característica molt curiosa: com més coses aprenen, més els creix el cap€ A tots ells, menys a un, en Karim, el nen protagonista. L'alimentació dels Argonians és sorprenent: només s'alimenten de la llet que brolla de les seves fonts, d'un gran llac de llet.

Fira de la mel a Crespià

Dissabte 23 i diumenge 24, tot el dia

El municipi del Pla de l'Estany celebra aquest cap de setmana la fira de la mel, amb activitats relacionades amb aquest producte. Dissabte es podrà fer un tastet de mel i un taller d'espelmes. Hi haurà sardanes, castells i xerrades sobre la Vespa Asiàtica.