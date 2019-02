Un dels propòsits d´aquest any: viatjar més

El 86% dels viatgers de l'Estat espanyol assegura tenir la intenció de viatjar més durant aquest any, segons el cercador de viatges Skyscanner, que apunta que durant els primers mesos de l'any es disparen les cerques de vols per viatjar al llarg de l'any aprofitant a més un descens de preus postvacacional. El preu continua sent l'al·licient principal per triar una destinació. Així, mentre que el 28% dels consultats considera l'interès turístic la principal raó per la qual trien on anar, el 51% reconeix que el preu és el que té més pes a l'hora de decidir-se.

Segons dades de Skyscanner recopilades al llarg dels últims tres anys, les ciutats d'Oakland, Luxemburg, Verona, Tolosa de Llenguadoc, Bordeus i Santander han quintuplicat l'interès dels viatgers durant els últims anys, i a més arriben a oferir descomptes de fins al 43%.

La ciutat californiana situada a la part oriental de la badia de San Francisco, Oakland, és la destinació que més augment de la demanda ha tingut, multiplicant per sis el nombre de cerques realitzades en comparació amb el 2016. El preu mitjà d'un vol a aquesta destinació americana és de 473 euros, la qual cosa suposa un descens del 23% respecte al d'anys anteriors.

La ciutat europea que més ha baixat de preu en aquest període és Luxemburg, amb un preu mitjà del bitllet d'avió de 116 euros, un 43% menys, i un interès que es multiplica per tres respecte al de 2016.

La segueixen la italiana Verona, amb un preu mitjà de 126 euros, un descompte del 23% i un increment de cerques del 190%; Tolosa de Llenguadoc també compta amb un interès que supera el 185%, amb un preu mitjà del vol de 86 euros, un 28% menys que fa tres anys; i Bordeus, que duplica (+103%) l'interès i redueix el preu del vol un 21%, amb un preu mitjà de 106 euros.

En el llistat només apareix una destinació espanyola: Santander, ciutat en la qual els vols han baixat els seus preus els últims anys un 26%, amb bitllets de 100 euros de mitjana, i un augment de demanda del 125%.

El 2018 s'han obert múltiples noves rutes per unir a viatgers de tot el món i aquestes sis desitjades destinacions. L'aeroport del Prat de Barcelona ha connectat amb Oakland i Luxemburg, mentre que el de Santa Cruz de Tenerife ha creat nous itineraris amb la ciutat italiana de Verona, així com amb Tolosa de Llenguadoc i Santander. Per últim, Palma de Mallorca ha connectat amb Bordeus.



Viatjar per «lluir-se»

D'altra banda, el 26% dels viatgers de tot el món busquen allotjaments únics per diferenciar-se de la resta. Així, la meitat reconeix que vol visitar un lloc on no hi hagi anat cap dels seus amics, segons una enquesta elaborada per la companyia de viatges Booking que assegura que, a més, a l'hora de triar allotjament un de cada tres viatgers busca que resulti atractiu a l'hora de mostrar-lo a les xarxes socials.

Booking ha examinat la informació proporcionada per 21.500 viatgers de 29 països per conèixer l'impacte que tenen les xarxes socials en la reserva d'allotjaments alternatius i ha pogut comprovar que els viatgers estan disposats a buscar allotjaments a llocs menys turístics per exposar-los als seus coneguts. Els viatgers no només utilitzen les xarxes socials per impressionar la seva família i amics, sinó també per buscar inspiració per a les seves vacances, en publicacions, fotos, influencers i apps. L'auge de les xarxes socials ha modificat tota l'experiència de viatge, des de la inspiració i la planificació fins a la reserva i l'intercanvi de contingut.

Un cop han arribat a la destinació, els viatgers busquen moments òptims per fotografiar per compartir el seu contingut. A més, el 28% admet que reservar un allotjament atractiu és una cosa imprescindible per poder fer fotos que li permetin compartir aquests objectius amb els seus amics, família i seguidors.